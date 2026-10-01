Un bărbat de 58 de ani din Dumbrava Roșie, județul Neamț, a fost reținut după ce și-ar fi înjunghiat mortal soția, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool.

Femeia, în vârstă de 57 de ani, a murit la scurt timp după ce a fost rănită, iar anchetatorii susțin că bărbatul a încercat ulterior să ascundă cuțitul și urmele faptei.

Incidentul a avut loc în 29 septembrie, la locuința celor doi din Dumbrava Roșie. Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la decesul femeii. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, cercetările au indicat că victima a fost rănită la piciorul stâng, iar leziunea a provocat un șoc hemoragic care a dus la deces.

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Neamț, apelul la 112 a fost făcut de un bărbat de 50 de ani din Dumbrava Roșie, care a anunțat că o femeie de 57 de ani a murit la domiciliu.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că victima fusese înjunghiată cu un cuțit. Anchetatorii au legat incidentul de un conflict spontan izbucnit între soți, pe fondul consumului de alcool.

Cercetările au urmărit inclusiv modul în care au fost gestionate urmele de la locul faptei și explicațiile oferite inițial de suspect.

Anchetatorii susțin că, după ce și-ar fi rănit soția, bărbatul a încercat să ascundă cuțitul folosit și să șteargă urmele faptei.

Potrivit polițiștilor, acesta ar fi afirmat că femeia s-a accidentat singură. Ulterior, bărbatul a părăsit locuința din Dumbrava Roșie și a mers la domiciliul fiicei sale din municipiul Piatra Neamț.

Polițiștii au continuat verificările pentru identificarea și localizarea acestuia.

La o zi după incident, bărbatul a fost găsit în municipiul Piatra Neamț, la locuința fiicei sale. El a fost dus la sediul poliției pentru audieri, în cadrul anchetei privind moartea soției.

Ulterior, procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore. Potrivit informațiilor comunicate de polițiști, acesta este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte, în forma violenței în familie.

Încadrarea juridică este stabilită în cursul anchetei și poate fi modificată în funcție de probele administrate și de concluziile procurorilor.

Cazul este cercetat de polițiști și procurori, care urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs agresiunea și decesul femeii.

Informațiile disponibile până în prezent provin din datele comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț și se referă la constatările făcute în etapa inițială a anchetei. Bărbatul beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege pe durata procedurilor judiciare.