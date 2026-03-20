Soția primarului din New York Rama Duwaji își închide contul X după ce postări pro-Hamas au reapărut în presă

Rama Duwaji, soția primarului din New York, Zohran Mamdani, și-a dezactivat un vechi cont de pe platforma X după reapariția unor postări din trecut în care apăreau elogii la adresa unor militanți palestinieni, mesaje ostile la adresa Israelului și critici dure la adresa armatei americane, potrivit The New York Post.

Relatările din presa americană mai spun că alte activități de pe rețelele sociale atribuite ei au inclus aprecieri pentru postări despre atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, inclusiv una care susținea că acuzațiile privind violurile comise în timpul atacului ar fi fost o „farsă în masă”.

Potrivit New York Post, contul vechi de X, identificat în articole sub numele @_RamaDee, nu mai era accesibil joi. În același timp, contul public de Instagram al Ramei Duwaji, urmărit de aproximativ 2 milioane de persoane, a rămas activ. Publicația a scris că închiderea contului a venit la o zi după ce Washington Free Beacon a publicat un articol despre o serie de postări și redistribuiri vechi atribuite acesteia.

Materialul publicat de Washington Free Beacon arată că o parte dintre postările reapărute datează din perioada 2013–2017, când Rama Duwaji era adolescentă sau la începutul vieții adulte. Potrivit acelorași relatări, unele dintre conturile respective au fost atribuite ei inclusiv prin elemente vizuale și recunoaștere facială.

Printre mesajele citate se află o postare din 2015 în care Tel Aviv era descris ca un oraș care „nu ar fi trebuit să existe de la bun început”, iar locuitorii erau numiți „ocupanți”.

Alte postări și redistribuiri menționate în presă o prezentau lăudând-o pe Leila Khaled, cunoscută pentru participarea la deturnări de avioane și asociată Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei.

De asemenea, în articol se mai spune că pe un cont de Tumblr atribuit ei au fost redistribuite mesaje care prezentau militarii americani drept persoane care „masacrează fără milă civili din lumea a treia” pentru a menține „hegemonia americană”.

Presa americană a relatat și despre alte postări vechi, inclusiv una în care apărea un termen rasist la adresa persoanelor de culoare. Aceste elemente au fost readuse în atenția publică în același val de articole despre istoricul ei digital.

Reapariția acestor mesaje vine după ce, la începutul lunii martie 2026, New York Post a scris că Rama Duwaji a apreciat pe Instagram mai multe postări apărute după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. Potrivit articolului, una dintre acele postări susținea că relatările despre violurile comise în timpul atacului erau o „farsă în masă”. Alte postări apreciate de ea, conform aceleiași surse, exprimau sprijin pentru „rezistența palestiniană” și criticau Israelul.

Subiectul a fost preluat și de alte publicații, care au arătat că vechiul conținut online atribuit soției primarului a devenit parte a unei controverse publice mai ample privind trecutul său digital și impactul acestuia asupra imaginii administrației conduse de Zohran Mamdani.

Până la apariția acestor articole, Rama Duwaji nu a oferit o reacție publică detaliată privind postările readuse în atenție. În schimb, Zohran Mamdani a comentat situația în declarații adresate presei.

El a spus: „Soția mea este dragostea vieții mele și este, de asemenea, o persoană discretă care nu a deținut nicio funcție oficială în campania mea sau în Primăria mea.”

În continuare, primarul a adăugat:

„Eu, însă, am fost ales să reprezint toți cei 8,5 milioane de oameni ai orașului. Și cred că este responsabilitatea mea, din cauza acestui rol, să răspund la întrebări despre gândurile mele, politica mea și pozițiile mele.”

Cazul a readus în discuție felul în care sunt evaluate postările vechi de pe rețelele sociale ale persoanelor apropiate unor oficiali aleși, mai ales atunci când acele postări includ poziționări explicite despre organizații militante, conflicte armate sau atacuri revendicate de grupări considerate teroriste în Statele Unite și în alte state occidentale.

În acest caz, faptele aflate în centrul controversei sunt cele relatate de presa americană: postări și redistribuiri despre militanți palestinieni, mesaje împotriva Israelului, atacuri verbale la adresa armatei SUA și aprecieri pentru conținut legat de atacul din 7 octombrie 2023