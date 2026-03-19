Consiliului Municipal New York a angajat un imigrant ilegal cu antecedente penale. Acum va fi deportat

Un judecător pentru imigrație din Statele Unite a decis deportarea lui Rafael Andres Rubio Bohorquez, fost angajat al Consiliului Municipal din New York, într-un caz care a generat reacții critice din partea autorităților locale, potrivit Fox News.

Decizia vine după ce oficialii federali au susținut anterior că bărbatul se afla ilegal pe teritoriul SUA și avea antecedente, afirmații contestate de liderii administrației locale.

Hotărârea de deportare a fost confirmată miercuri, iar președinta Consiliului Municipal din New York, Julie Menin, a criticat dur decizia, calificând-o drept „o eroare gravă de justiție și complet deplorabilă”. Aceasta a anunțat că va fi depus un apel pentru a contesta hotărârea.

„Astăzi, judecătorul Conroy a dispus îndepărtarea lui Rafael Rubio, angajatul nostru din Consiliul Municipal, din Statele Unite. Suntem revoltați și vom continua să folosim toate căile legale pentru a-i obține eliberarea și pentru a ne asigura că cazul său este analizat corespunzător în apel”, a declarat Menin.

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a reacționat la rândul său, afirmând că situația reprezintă „o ofensă la adresa justiției”.

„Un funcționar public dedicat, cu autorizație legală de a rămâne în țară, Rafael s-a prezentat la o programare obișnuită pentru imigrație și, deși a respectat regulile, a fost reținut și este deținut de luni de zile”, a transmis acesta.

Rafael Andres Rubio Bohorquez, în vârstă de 53 de ani, a fost reținut în urmă cu două luni în timpul unei programări legate de imigrație.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) l-a descris drept un „imigrant ilegal cu antecedente penale” din Venezuela, care ar fi depășit perioada legală de ședere permisă de viză.

Potrivit autorităților federale, acesta a intrat în Statele Unite în 2017 cu o viză turistică de tip B2, care impunea părăsirea teritoriului în același an.

În plus, oficialii au susținut că Rubio Bohorquez a lucrat aproximativ un an ca analist de date în cadrul Consiliului Municipal fără autorizație de muncă.

În schimb, reprezentanții administrației locale contestă aceste afirmații. Julie Menin a declarat că angajatul avea drept legal de ședere în SUA până în octombrie 2026, precum și autorizație de muncă.

Potrivit declarațiilor oficialilor locali, decizia de deportare ar fi fost influențată de o problemă tehnică în dosarul de azil al lui Rubio Bohorquez. Mai exact, documentația ar fi avut o semnătură lipsă, iar solicitantului nu i s-ar fi oferit posibilitatea de a corecta eroarea.

„Decizia de astăzi pare să se bazeze pe o problemă procedurală legată de cererea sa de azil. Acest lucru este extrem de îngrijorător. O eroare tehnică nu ar trebui să decidă soarta unui om care a făcut totul corect și nu reprezintă un risc pentru nimeni”, a afirmat Menin.

Avocatul lui Rubio Bohorquez ar fi susținut că problema putea fi rezolvată rapid, într-un interval de aproximativ o oră, conform informațiilor citate de presa americană.

Autoritățile locale au anunțat că vor depune apel împotriva deciziei și au cerut eliberarea imediată a lui Rubio Bohorquez până la finalizarea procedurilor judiciare.

„Vreau să fie clar: Rafael nu ar trebui să rămână în detenție în timp ce această situație este analizată. Va fi depus un apel și solicităm ca dosarul său să fie examinat corespunzător până la termenul limită din 17 aprilie. Cel puțin, ar trebui să fie eliberat pe durata apelului. Nu există nicio justificare pentru a continua detenția în aceste condiții”, a declarat Menin.

Cazul rămâne în atenția publică, în contextul disputelor dintre autoritățile federale și cele locale privind politicile de imigrație și aplicarea legislației în acest domeniu.