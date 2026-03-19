Războiul și inflația complică situația în SUA. Rezerva Federală refuză să reducă dobânzile

Rezerva Federală a Statelor Unite a decis miercuri să nu modifice rata dobânzii de referință, într-un moment în care economia americană transmite semnale contradictorii, iar contextul geopolitic adaugă un plus de incertitudine, potrivit Reuters.

Decizia vine pe fondul unei inflații încă peste așteptări, al unei piețe a muncii care nu oferă o direcție clară și al tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu.

Hotărârea a fost adoptată de Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) cu o majoritate covârșitoare – 11 voturi pentru menținerea dobânzii în intervalul 3,5%–3,75% și unul împotrivă. Nivelul este unul esențial pentru întregul sistem financiar, influențând atât costurile de creditare pentru bănci, cât și accesul la finanțare pentru populație și companii.

În comunicatul oficial, banca centrală americană a făcut doar ajustări minore în evaluarea situației economice. Oficialii indică o ușoară accelerare a creșterii economice, dar și o perspectivă mai puțin optimistă în ceea ce privește inflația, care ar urma să rămână mai ridicată decât se estima anterior, inclusiv pe termen mediu.

Chiar și în acest context, membrii Fed nu exclud reducerea dobânzilor în anii următori. Proiecțiile interne sugerează că ar putea exista o scădere a ratelor, însă calendarul rămâne incert. Opiniile sunt împărțite: o parte dintre decidenți consideră că nu vor fi necesare ajustări în acest an, semn că banca centrală preferă o abordare prudentă.

Un factor important de risc rămâne situația din Orientul Mijlociu. Oficialii atrag atenția că evoluțiile din zonă, în special în ceea ce privește transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz, pot influența semnificativ prețurile energiei la nivel global.

O eventuală creștere a acestora ar putea alimenta inflația și ar complica eforturile de stabilizare economică. „Impactul asupra economiei SUA este dificil de anticipat”, subliniază comunicatul Fed.

În interiorul băncii centrale există și voci divergente. Guvernatorul Stephen Miran a fost singurul care a votat împotriva deciziei majoritare, pledând pentru o reducere de 0,25 puncte procentuale, invocând riscurile tot mai evidente din piața muncii. În schimb, Christopher Waller, care anterior susținuse relaxarea politicii monetare, a optat de această dată pentru menținerea dobânzii.

Schimbarea contextului economic și geopolitic a modificat și așteptările piețelor. Dacă anterior investitorii mizau pe două reduceri de dobândă în acest an, escaladarea tensiunilor și evoluția prețurilor la energie au temperat aceste prognoze. În prezent, scenariul dominant indică cel mult o reducere abia în 2026.

Noile estimări economice ale Fed indică o creștere a PIB de 2,4% în acest an, ușor peste prognozele anterioare, și de 2,3% în 2027. În același timp, inflația, calculată pe baza indicelui cheltuielilor de consum personal, ar urma să ajungă la 2,7% în acest an, cu o revenire treptată către ținta de 2% în anii următori. Rata șomajului este estimată să urce la 4,4% până la finalul anului.

Decizia Fed nu este lipsită de implicații politice. Președintele Donald Trump a criticat în repetate rânduri conducerea instituției pentru refuzul de a reduce dobânzile, mergând până la a cere convocarea unei ședințe extraordinare.

În același timp, viitorul conducerii băncii centrale rămâne incert. Mandatul actualului președinte, Jerome Powell, se apropie de final, iar administrația Trump l-a propus drept succesor pe fostul guvernator Kevin Warsh, considerat un susținător al unei politici monetare mai relaxate.

Situația este complicată și de un conflict juridic în desfășurare. O anchetă legată de renovarea sediului Fed a dus la emiterea unei citații pentru documente, contestată ulterior de Powell pe motiv de presiune politică. Deși un judecător a anulat solicitarea, disputa nu este închisă, autoritățile anunțând că vor continua demersurile în instanță.

Pe fundalul acestor tensiuni, procesul de numire a unui nou șef al Fed ar putea întârzia. Senatorul republican Thom Tillis a sugerat că ar putea bloca confirmarea lui Warsh până la clarificarea situației, ceea ce ar putea prelungi mandatul actualei conduceri și ar menține incertitudinea asupra direcției viitoare a politicii monetare americane.