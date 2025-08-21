International Criză la Rezerva Federală. Suspiciuni de fraudă ipotecară







Frauda ipotecară se află în centrul unei controverse majore care o vizează pe Lisa Cook, membră a Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale, potrivit The Gateway Pundit.

Aceasta a fost vizată de un denunț penal către Departamentul de Justiție, transmis de directorul Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor (FHFA), Bill Pulte.

Acuzațiile, legate de presupuse nereguli în declarațiile de credit ipotecar, au generat reacții dure din partea opoziției politice și au ridicat semne de întrebare asupra integrității unei instituții-cheie pentru economia americană.

Potrivit lui Bill Pulte, sesizarea către Departamentul de Justiție a vizat presupuse falsificări și declarații contradictorii în două contracte ipotecare semnate de Lisa Cook în 2021.

Prima ipotecă a fost contractată pe 18 iunie pentru o proprietate din Ann Arbor, Michigan, unde Cook a declarat că va locui permanent.

Doar două săptămâni mai târziu, pe 2 iulie, ea a achiziționat și un apartament în Atlanta, pentru care a făcut aceeași declarație – că va deveni reședința sa principală.

Într-o reacție transmisă presei, Lisa Cook a precizat că a aflat din mass-media despre demersul lui Pulte și a respins ferm ideea de a-și da demisia sub presiunea unor acuzații vehiculate pe rețelele sociale.

Ea a subliniat că intenționează să furnizeze toate informațiile necesare pentru a lămuri situația, afirmând că „nu are de gând să fie intimidată de o postare pe internet”.

Controversa a escaladat rapid, fiind amplificată de atacurile politice. Președintele Donald Trump a cerut miercuri ca Lisa Cook, numită în funcție de administrația Biden, să își prezinte demisia imediat.

În paralel, Bill Pulte a continuat să o provoace pe rețelele sociale, cerându-i să confirme dacă semnăturile de pe documentele ipotecare îi aparțin.

Documentele menționate de Pulte indică faptul că apartamentul din Atlanta ar fi fost scos la închiriere în septembrie 2022, ceea ce contrazice clauza contractuală prin care Cook se angajase să locuiască în acea proprietate cel puțin un an.

Mai mult, în declarațiile financiare depuse de oficiala Rezervei Federale pentru anii 2022 și 2023 nu figurează venituri din chirii. Aceste detalii au alimentat suspiciunile de fraudă ipotecară și au întărit apelurile la o anchetă oficială.

Dacă acuzațiile se confirmă, cazul ar putea zgudui încrederea publicului în Rezerva Federală, instituție esențială pentru stabilitatea economică a Statelor Unite.

Presiunile politice cresc, iar republicanii cer explicații suplimentare din partea președintelui Fed, Jerome Powell, în legătură cu menținerea lui Cook în funcție.

De asemenea, ancheta ar putea declanșa o dezbatere mai amplă despre transparența și standardele etice la care sunt supuși oficialii de rang înalt.

Pe plan extern, scandalul ar putea slăbi imaginea de independență a Rezervei Federale într-un moment sensibil, în care deciziile privind rata dobânzii și politica monetară sunt monitorizate atent de piețele globale.