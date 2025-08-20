Justitie Fraudă la Primăria Bonțida. Secretarul general, sub control judiciar pentru abuz în serviciu







Secretarul general al Primăriei comunei Bonțida, județul Cluj, este cercetat penal pentru abuz în serviciu și se află sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ar fi participat la fraudarea unui concurs organizat pentru ocuparea a două posturi publice, anunță News.ro.

Informația a fost confirmată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla, care a anunțat miercuri punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva oficialului.

Măsura include și interdicția exercitării funcției pe perioada controlului judiciar.

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două posturi în cadrul Primăriei Bonțida:

un post de consilier la compartimentul achiziții publice

un post de inspector la compartimentul registrul agricol

Concursul a avut loc pe 4 august 2025, la sediul primăriei, iar responsabilitatea organizării și desfășurării acestuia revenea unei comisii formate din patru funcționari: F.V.A., secretarul general al comunei, și suspectele D.L., C.A. și M.S..

Procurorii susțin că membrii comisiei nu au respectat procedurile legale și ar fi permis favorizarea a doi candidați, identificați ca M.A. și L.A..

„Nu au evaluat competențele candidaților M.А. și L.A., lăsându-i, în timpul examenului, să aibă asupra lor surse de informare pentru a frauda examenul, ulterior fiind declarați admiși”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla.

Anchetatorii au descoperit inclusiv un caz în care, după predarea lucrării, unuia dintre candidați i-a fost returnată foaia de examen pentru a completa răspunsurile, astfel încât să promoveze concursul.

Parchetul a precizat că secretarul general este cercetat ca inculpat pentru două infracțiuni de abuz în serviciu, iar celelalte trei funcționare au calitatea de suspecte.

În cazul în care vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse privative de libertate, având în vedere că legislația penală prevede sancțiuni severe pentru obținerea de foloase necuvenite prin fraudarea procedurilor administrative.

Măsura controlului judiciar îi obligă pe toți cei implicați să respecte restricții stricte, inclusiv interdicția de a-și exercita funcțiile și de a lua legătura între ei sau cu martorii din dosar.