Medicul rezident Alexandru Neacșu, în vârstă de 32 de ani, găsit decedat în timpul unei gărzi la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, este înmormântat miercuri, 10 iunie 2026, în localitatea Pojogeni, județul Gorj. Slujba de înmormântare este programată să înceapă la ora 13:00.

Anunțul privind ceremonia funerară a fost făcut de soția sa, Adina Neacșu, printr-un mesaj publicat pe Facebook. Trupul neînsuflețit al medicului a fost depus la biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Târgu Cărbunești.

Într-un mesaj care a stârnit numeroase reacții, Adina Neacșu a vorbit despre pierderea soțului său și despre cei doi copii ai familiei.

Tot ea a anunțat și detaliile privind ceremonia funerară, precizând că slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 10 iunie, în localitatea Pojogeni.

Alexandru Neacșu era medic rezident în anul al V-lea de pregătire în specialitatea Medicină de Urgență. Acesta absolvise liceul în Bumbești-Jiu și ulterior a urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, medicul era căsătorit din anul 2013 și avea împreună cu soția sa, de asemenea medic, doi copii.

Familia, rudele și numeroșii săi prieteni din județul Gorj au transmis mesaje de condoleanțe după vestea decesului.

Alexandru Neacșu se afla de gardă la Spitalul Floreasca în momentul producerii tragediei. Potrivit informațiilor apărute până în prezent, medicul intrase în tură sâmbătă dimineață, în locul unui coleg.

La câteva ore după începerea programului, acesta ar fi mers într-o toaletă din cadrul unității medicale și nu s-a mai întors. Situația a atras atenția personalului auxiliar, iar o angajată a serviciului de curățenie a alertat un brancardier după ce a observat că medicul nu mai ieșea din încăpere.

Tânărul a fost găsit în stop cardiorespirator, iar colegii săi au început imediat manevrele de resuscitare. Potrivit informațiilor publicate până acum, eforturile de salvare au continuat mai bine de o oră, însă fără rezultat.

În încăperea în care a fost găsit medicul ar fi fost descoperită o seringă utilizată, iar una dintre ipotezele analizate de anchetatori vizează o posibilă administrare de fentanil. Autoritățile nu au confirmat oficial această variantă, iar cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma expertizei medico-legale.

În contextul cazului, profesorul universitar doctor Radu Țincu, șeful Secției ATI-Toxicologie de la Spitalul Floreasca, a explicat că fentanilul este un opioid folosit în terapie intensivă și medicina de urgență, administrat exclusiv în condiții strict controlate, din cauza riscului major de depresie respiratorie și stop respirator.

Specialistul a precizat că substanța este depozitată în spații securizate și evidențiată prin proceduri speciale, utilizarea sa fiind atent monitorizată în cadrul unităților medicale.

Cazul lui Alexandru Neacșu a readus în atenția publică și problema suprasolicitării personalului medical, în special în specialități precum medicina de urgență și terapia intensivă.

Mai multe organizații profesionale și reprezentanți ai sistemului medical au vorbit în ultimele zile despre nivelul ridicat de stres, numărul mare de gărzi și riscul de epuizare profesională în rândul medicilor rezidenți.