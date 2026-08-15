Jason Arday, fost profesor la Universitatea Cambridge și cel mai tânăr cadru didactic de culoare din istoria prestigioasei instituții, a încetat din viață la vârsta de 41 de ani. Decesul a survenit în mijlocul unui scandal provocat de acuzații de plagiat și verificări ale parcursului său academic, anunță BBC.

Serviciile de intervenție au fost solicitate vineri după-amiază la o adresă din zona Battersea, în sudul Londrei, unde un bărbat a fost descoperit nemișcat. Poliția Metropolitană a informat că moartea este încadrată drept neașteptată, însă nu există elemente care să indice circumstanțe suspecte.

Membrii familiei au transmis un mesaj în care își exprimă consternarea în fața acestei pierderi. „Campania de dezinformare a fost prea mult pentru Jason, care era un om blând şi care a vrut întotdeauna să vadă ce este mai bun în fiecare persoană”, a adăugat familia.

Oficialii universității au reacționat imediat la aflarea veștii triste. Rectorul Universității Cambridge, profesoara Deborah Prentice, s-a declarat profund îndurerată de tragedie.

„Transmitem cele mai sincere condoleanţe familiei şi prietenilor lui Jason Arday în aceste momente extrem de dificile”, a spus ea. La rândul său, secretarul pentru Educație, Lucy Powell, s-a arătat șocată de dispariția universitarului și le-a cerut oamenilor „să-şi amintească faptul că sunt implicate persoane reale, care au oameni dragi”.

Arday demisionase cu o săptămână înainte din poziția de profesor de sociologia educației. Decizia a survenit după apariția unor critici dure legate de lucrările sale. Deși respinsese acuzațiile de plagiat, el recunoscuse prezența unor erori tehnice în materialele scrise.

Universitarul explicase că unele dintre erorile din primele sale lucrări academice au fost legate de autismul de care suferea, întrucât se baza pe imitație pentru a procesa informația. Totodată, el a susținut că o analiză similară aplicată altor cercetători ar scoate la iveală omisiuni asemănătoare.

„Vorbim despre mediul academic. Nu am omorât pe nimeni. Cred că cruzimea de care am avut parte şi modul în care am fost prezentat drept un fel de mincinos şi fantezist sunt complet inacceptabile”, declara el pentru ziarul The Times la începutul acestei luni.

Valul de opinii critice fusese declanșat de Nathan Cofnas, un alt cadru academic concediat de Cambridge în 2024, care a susținut că a identificat mai multe nereguli în publicațiile profesorului.

La momentul demisiei, Arday menționase că tensiunea acumulată depășise nivelul unei dezbateri normale. „Deşi criticile sunt o parte inevitabilă a vieţii academice, ceea ce am trăit eu a depăşit cu mult limitele unei dispute academice”, a spus el.

„Acuzaţiile neîncetate, speculaţiile şi comentariile publice au avut un impact profund asupra mea şi asupra celor pe care îi iubesc.” El a subliniat că demisia sa nu ar trebui „interpretată drept o acceptare a naraţiunilor care s-au creat în jurul meu”.

Teza sa de doctorat din 2015 și articolele aferente fuseseră analizate de Liverpool John Moores University (LJMU), instituție care a concluzionat că nu a existat plagiat. Cu toate acestea, conducerea Cambridge anunțase o cercetare independentă cu privire la modul în care s-a desfășurat procesul de numire a sa în funcție.

În acest context, profesorul de Black Studies Kehinde Andrews, un apropiat al lui Arday, a vorbit despre starea psihică a acestuia din ultima perioadă. „Era foarte afectat. Simţea că nu există nicio cale de ieşire. Practic, nu mai ieşea din casă. Slăbise foarte mult”, a spus Andrews.

„Ar trebui să fie un semnal de alarmă privind cât de dificilă este, de fapt, situaţia universitarilor de culoare în mediul academic”, a adăugat el.

De asemenea, deputata laburistă Bell Ribeiro-Addy a intervenit în spațiul public, declarând că „ideea ca un cadru universitar să fie supus unui asemenea nivel de atac mediatic este fără precedent”.

Un alt punct de vedere critic a fost exprimat de Jolyon Maugham, de la Good Law Project, care a definit decesul drept o tragedie. „Nu înţeleg care era interesul public în a continua să-l hărţuiască după ce a demisionat din funcţia de profesor şi nu înţeleg ce evaluări ale riscurilor au făcut instituţiile media”, a adăugat Maugham.

Numirea lui Jason Arday în 2023, la vârsta de 37 de ani, reprezentase un moment important pentru reprezentativitatea minorităților în mediul universitar britanic, unde doar 1% dintre profesori sunt de culoare.

Înainte de activitatea la Cambridge, el predase la Universitatea Durham și la Universitatea din Glasgow, ambele instituții transmițând mesaje de regret după aflarea veștii. Universitatea Durham l-a descris drept „o persoană amabilă şi caldă, care a încercat în mod activ să creeze oportunităţi pentru doctoranzi”.

În plan personal, povestea sa de viață a fost una remarcabilă. Arday nu a vorbit până la vârsta de 11 ani și a învățat să citească și să scrie abia la 18 ani. A lucrat inițial ca profesor de educație fizică și chiar a purtat flacăra olimpică în 2012 la Londra, înainte de a urma o carieră academică spectaculoasă.

Cu puțin timp înainte de deces, autorul își pregătea lansarea volumului autobiografic Great And Unfortunate Things, editat de Simon & Schuster, dar anulat recent din cauza contextului tensionat.