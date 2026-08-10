Un cutremur puternic, cu magnitudinea revizuită la 7,4, a lovit luni vestul Columbiei și a provocat pagube importante în mai multe localități. Cel puțin 111 persoane au murit, alte 87 au fost rănite, iar mai mulți oameni sunt în continuare blocați sub dărâmături. Seismul a fost resimțit inclusiv în Bogotá și în mai multe zone din Venezuela, , potrivit Reuters.

Cele mai grave efecte au fost raportate în provincia Chocó, unde mai multe clădiri s-au prăbușit.

Cel puțin 111 persoane și-au pierdut viața în urma seismului, iar alte 87 au fost rănite. În mai multe orașe au fost distruse clădiri, iar echipele de intervenție încearcă să ajungă la persoanele care au rămas prinse sub dărâmături.

Cutremurul s-a produs la numai câteva zile după ce Abelardo De La Espriella a depus jurământul în funcția de președinte, noua administrație confruntându-se astfel cu prima sa criză majoră.

Seismul vine și la scurt timp după cele două cutremure devastatoare produse în Venezuela în luna iunie.

„Guvernul național și-a mobilizat toate resursele pentru a proteja viețile, a ajuta comunitățile afectate și a furniza ajutor oriunde este nevoie”, a declarat acesta într-un discurs adresat națiunii în jurul prânzului, după ce a declarat starea de urgență națională.

Pagube importante au fost semnalate și în provincia Risaralda. Guvernatorul Juan Diego Patino a declarat pentru postul local Blu Radio că în Pereira, capitala provinciei, au fost înregistrate „pagube grave la unele clădiri”.

„Ceea ce tocmai s-a întâmplat este foarte grav. Imaginile sunt cu adevărat șocante, cu oameni răniți și fațade de clădiri prăbușite”, a spus el.

Sistemul american de avertizare pentru tsunami a anunțat că nu a fost emisă nicio alertă în urma seismului. Serviciul geologic al Columbiei a revizuit magnitudinea cutremurului la 7,4 și a stabilit că acesta s-a produs la o adâncime de 96 de kilometri, față de cei 79 de kilometri indicați inițial.

Unitatea Națională pentru Gestionarea Riscului de Dezastre din Columbia a anunțat că ține legătura cu autoritățile locale pentru evaluarea pagubelor produse de cutremur.

În Bogotá, primarul Carlos Galan a declarat pe X că nu au fost semnalate pagube majore în capitala Columbiei. Seismul a fost însă resimțit pe o suprafață extinsă.

Martori citați de Reuters din statul Tachira, aflat la granița cu Columbia, precum și din orașul Barquisimeto, din centrul-vestul Venezuelei, au relatat că au simțit cutremurul.

Venezuela fusese lovită în luna iunie de două seisme devastatoare, în urma cărora au murit peste 6.000 de persoane, majoritatea în regiunea de coastă din apropierea capitalei Caracas. Inițial, Unitatea Națională pentru Managementul Riscului de Dezastre a anunțat că seismul produs la ora 7:34 avea magnitudinea 6,6 și s-a produs la o adâncime de 79 de kilometri, potrivit Reuters.

Instituția a anunțat atunci că se află în contact cu autoritățile locale pentru verificarea pagubelor, înainte ca magnitudinea și adâncimea cutremurului să fie revizuite.