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Scurgeri de gaze în mai multe blocuri din Neamț. 75 de persoane, afectate

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Scurgeri de gaze în mai multe blocuri din Neamț. 75 de persoane, afectatePompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Scurgeri de gaze au fost descoperite luni seara în cinci blocuri din satul Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț. Alimentarea cu gaze naturale a fost sistată până la remedierea defecțiunilor, după ce verificările au indicat probleme atât pe casele scărilor, cât și în mai multe apartamente. În cele cinci imobile locuiesc 75 de persoane, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Neamț anunță că nu a fost necesară evacuarea lor.

Scurgeri de gaze în mai multe blocuri din Neamț

În jurul orei 18:15, pompierii au fost solicitați prin 112, după ce reprezentanții unui operator economic care desfășura lucrări în zonă au simțit miros de gaz în apropierea blocurilor de locuințe.

La locul intervenției au fost trimise echipaje și mijloace de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Alexandru cel Bun.

Verificări în toate apartamentele din cele cinci blocuri

Pompierii au efectuat măsurători cu echipamentele din dotare pentru a identifica eventualele emisii de gaze. Pentru verificări suplimentare, primarul comunei Alexandru cel Bun a solicitat intervenția unui operator economic specializat în instalații de gaze.

Echipa specializată a făcut măsurători în fiecare apartament din cele cinci imobile.

În urma verificărilor au fost identificate scăpări de gaze atât pe casele scărilor, cât și în mai multe apartamente. Este vorba despre patru blocuri cu regim de înălțime P+1 și un bloc P+2, în care locuiesc, în total, 75 de persoane.

gaze naturale

gaze naturale / sursa foto: captură video

Alimentarea cu gaze a fost sistată

Ca măsură de siguranță, alimentarea cu gaze naturale a fost oprită până la remedierea defecțiunilor constatate. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Neamț, nu a fost necesară evacuarea persoanelor din cele cinci blocuri.

De asemenea, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului.

Pompierii au rămas în zonă pe durata verificărilor și au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor.

Misiunea echipajelor de intervenție s-a încheiat în jurul orei 21:30.

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