Silcotub, unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze din România, a încheiat cu OMV Petrom un contract pentru achiziția în avans a unor cantități din producția viitoare a proiectului Neptun Deep, care urmează să înceapă în 2027, potrivit informațiilor furnizate de ANRE.

Acordul dintre cele două companii a fost semnat cu câteva zile înainte de sfârșitul anului 2025, însă existența contractului a devenit publică ulterior. Cantitatea de gaze rezervată de Silcotub, perioada exactă a livrărilor și prețul negociat nu au fost făcute publice.

Contractul este relevant pentru industria românească deoarece Silcotub este un mare consumator de gaze naturale, utilizate direct în procesele metalurgice. Compania operează oțelăria de la Călărași, fabrica de țevi fără sudură de la Zalău și fabrica de prăjini de pompare de la Câmpina.

Silcotub este controlată de grupul internațional Tenaris și are operațiuni industriale importante în România. Gazul natural este folosit în mai multe etape ale procesului de producție, inclusiv pentru insuflarea în cuptorul electric și pentru preîncălzirea echipamentelor.

Numai oțelăria de la Călărași a consumat în 2025 peste 6,5 milioane de metri cubi de gaze naturale, echivalentul a aproximativ 69.000 MWh.

Pentru un consumator industrial de asemenea dimensiune, accesul la gaze și predictibilitatea aprovizionării reprezintă factori importanți pentru costurile de producție. Contractarea unor volume din producția viitoare a Neptun Deep poate oferi companiei o mai mare vizibilitate asupra aprovizionării după intrarea proiectului în exploatare.

Silcotub a încheiat anul 2025 cu venituri totale de aproximativ 3,46 miliarde de lei și un profit net de peste 227 de milioane de lei. Compania a avut un efectiv mediu de aproximativ 1.850 de angajați.

Proiectul Neptun Deep este dezvoltat în Marea Neagră de OMV Petrom și Romgaz, fiecare companie având o participație de 50%. OMV Petrom este operatorul proiectului.

Primele gaze sunt programate să fie produse în 2027. Potrivit datelor publicate de OMV Petrom, volumele recuperabile sunt estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi, iar investiția necesară pentru dezvoltarea proiectului ajunge la până la 4 miliarde de euro.

Proiectul include zece sonde de producție, trei sisteme submarine, conducte colectoare, platforma offshore Neptun Alpha, conducta de transport către Tuzla și stația de măsurare a gazelor. În iulie 2026, OMV Petrom a anunțat finalizarea instalării platformei offshore, precizând că proiectul rămâne în grafic pentru începerea producției în 2027.

La capacitatea de producție de platou, Neptun Deep este estimat să ajungă la aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze anual. Proiectul ar urma astfel să majoreze semnificativ producția internă și să permită României să devină exportator net de gaze.

Contractul cu Silcotub este important prin faptul că aduce în rândul cumpărătorilor confirmați public un mare consumator industrial din România. Nu este însă primul contract comercial anunțat pentru viitoarea producție a zăcământului.

OMV Petrom a semnat anterior un acord cu grupul german Uniper pentru livrarea de gaze din Neptun Deep. Contractul prevede furnizarea a 15 TWh de gaze pe o perioadă de cinci ani.

Un alt acord a fost semnat cu Energocom, compania de stat din Republica Moldova. Contractul are o durată de trei ani, iar livrările urmează să înceapă în 2027. Volumul contractat este estimat să acopere aproximativ 25% din necesarul anual de gaze al Republicii Moldova.

OMV Petrom a precizat ulterior că activitatea de comercializare a gazelor din Neptun Deep este în desfășurare, în condițiile în care producția urmează să înceapă anul viitor.

Vânzarea gazelor din perimetrele offshore este supusă unor reguli speciale. Legea offshore prevede că anumite cantități comercializate prin contracte bilaterale trebuie oferite cu prioritate statului român, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Potrivit legislației, instituția are la dispoziție șapte zile de la primirea ofertei pentru a o accepta sau refuza. În lipsa unui răspuns, oferta este considerată refuzată, iar producătorul poate continua vânzarea către terți.

Regula este relevantă în perspectiva începerii producției de la Neptun Deep, deoarece o parte din viitoarele volume sunt deja comercializate prin acorduri pe termen mediu și lung.

Neptun Deep este unul dintre cele mai importante proiecte energetice dezvoltate în România în ultimele decenii. Cu volume recuperabile estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi și investiții de până la 4 miliarde de euro, proiectul este considerat de OMV Petrom un element major pentru securitatea energetică a României.

Pentru industria locală, contractul semnat de Silcotub arată că gazele din Marea Neagră încep să fie integrate și în strategiile de aprovizionare ale marilor consumatori români, înainte de debutul producției comerciale din 2027.