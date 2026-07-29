Republica Moldova marchează azi, 29 iulie, 32 de ani de la adoptarea Constituției, însă pentru fostul președinte Igor Dodon, evenimentul a servit drept prilej pentru un nou atac politic, cu temele folosite de Kremlin. Atacul la adresa actualei conduceri a statului este o constantă a celor doi.

Liderul Partidului Socialiștilor (PSRM) a combinat în ultimele zile criticile privind respectarea legii supreme cu reluarea unuia dintre cele mai cunoscute mesaje pro-ruse: necesitatea negocierilor directe cu Moscova pentru gaze naturale.

Într-un mesaj publicat cu ocazia Zilei Constituției, Igor Dodon a declarat că cetățenii nu au motive de sărbătoare. El a acuzat actuala guvernare că a „subordonat voinței unui partid” Legea Supremă și că a capturat instituțiile statului.

Potrivit liderului PSRM, moldovenii ar fi devenit „victimele unui regim antisocial și antiuman”, iar singura soluție pentru protejarea democrației ar fi schimbarea urgentă a puterii de la Chișinău.

Dincolo de discursul legat de Constituție, Igor Dodon a readus rapid în prim-plan tema securității energetice, acuzând autoritățile că refuză dialogul cu Federația Rusă din rațiuni strict politice, în detrimentul cetățenilor care plătesc facturi mari.

Pentru a-și susține pledoaria în favoarea reluării contractelor cu Gazprom, politicianul a invocat exemplul unor state din Uniunea Europeană: „Dacă există posibilitatea de a procura gaz la un preț mai mic și de a reduce tariful pentru cetățeni, atunci acest lucru trebuie făcut. Nu mă interesează justificările politice. (...) Franța, Belgia sau Spania au importat în prima jumătate a anului gaze și petrol din Rusia de circa 12 miliarde de euro. Noi de ce achiziționăm același gaz rusesc, doar că prin intermediari și la un preț mai mare?”

Deși liderul socialist insistă pe beneficiile economice ale unei înțelegeri cu Moscova, declarațiile sale ignoră deliberat istoria recentă a relațiilor contractuale dintre Republica Moldova și gigantul rus de stat.

Experții în energie atrag atenția asupra câtorva fapte incontestabile care demontează narațiunea „gazului frățesc”. Deși Republica Moldova avea un contract valabil, Gazprom a fost cel care a redus drastic, iar apoi a sistat, livrările către malul drept al Nistrului la sfârșitul anului 2022.

În momentul tăierii livrărilor, Chișinăul nu beneficia de gaz ieftin, ci plătea un tarif astronomic de 1.882 de dolari pentru 1.000 m³, în conformitate cu clauzele contractuale.

Mai mult, Moscova a folosit livrările de gaze ca armă politică pentru a pune presiune pe guvernarea proeuropeană, forțând statul moldovean să își diversifice sursele de pe piața internațională pentru a nu lăsa țara în frig pe timp de iarnă.

Începând cu anul 2025, politica energetică a Kremlinului s-a radicalizat, Gazprom sistând livrările directe chiar și către regiunea separatistă transnistreană, lăsând Tiraspolul fără sprijinul tradițional gratuit.

În ciuda evidențelor că Rusia a folosit constant energia ca instrument de presiune, discursul lui Igor Dodon rămâne perfect aliniat cu retorica Moscovei, încercând să capitalizeze politic pe fondul dificultăților economice resimțite de cetățeni.