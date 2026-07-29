Fostul ambasador al Statelor Unite în România, Adrian Zuckerman, afirmă că România este „mai MAGA decât MAGA din America” și susține că liderul AUR, George Simion, folosește această etichetă pentru a-și construi sprijin politic în Statele Unite.

În același interviu, fostul diplomat american a formulat critici dure la adresa lui George Simion și a comentat situația politică din România, inclusiv activitatea președintelui Nicușor Dan și a premierului Ilie Bolojan.

Zuckerman consideră că relația Bucureștiului cu administrația președintelui Donald Trump rămâne un element important pentru politica externă a României.

Adrian Zuckerman, ambasador al SUA la București între decembrie 2019 și ianuarie 2021, susține că societatea românească este, în opinia sa, mai conservatoare decât mișcarea politică MAGA din Statele Unite.

Întrebat dacă România este „mai MAGA decât MAGA din America”, acesta a răspuns afirmativ și a afirmat că George Simion încearcă să obțină sprijin politic în SUA pentru a-l valorifica ulterior în politica internă din România.

În interviu, fostul ambasador îl numește pe liderul AUR „un mincinos” și afirmă că partidul ar fi votat împotriva unor solicitări formulate de partea americană privind cooperarea bilaterală.

Zuckerman a declarat că, în opinia sa, Statele Unite rămân principalul aliat strategic al României și a susținut că deteriorarea relației dintre cele două țări ar reprezenta o greșeală. Declarațiile reflectă punctul de vedere al fostului diplomat și nu sunt prezentate ca fapte constatate.

Fostul ambasador american îl apără pe președintele Nicușor Dan, apreciind că acesta nu poate fi considerat responsabil pentru dificultățile întâmpinate în procesul de formare și funcționare a majorității politice.

În schimb, Zuckerman formulează critici la adresa premierului Ilie Bolojan, despre care afirmă că refuză să renunțe la funcție, folosind expresia că „s-a legat de calorifer și nu vrea să plece”.

Totodată, el susține că în interiorul Guvernului există persoane pe care le consideră ostile administrației Trump și relației cu Statele Unite.

Interviul abordează și subiectul unei eventuale uniri între România și Republica Moldova. Adrian Zuckerman afirmă că există argumente istorice în favoarea unei astfel de idei, însă subliniază că situația este complexă din cauza realităților demografice și geopolitice din regiune.

Fostul diplomat consideră că România are nevoie de o relație solidă cu administrația americană și că dezvoltarea parteneriatului strategic cu Statele Unite rămâne esențială pentru securitatea și interesele țării.