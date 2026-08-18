Examen de admitere, o nouă metodologie. O nouă reformă a lui Ilie Bolojan, în care taie de la săraci ca să dea la bogați. Asistăm zilele acestea la o operațiune de o ipocrizie crasă, derulată în spatele ușilor închise și aruncată în dezbatere publică pe furiș, într-o vineri de august. Sub masca „autonomiei” și a „excelenței”, actualul Minister al Educației orchestrează de fapt o contrarevoluție.

Este întoarcerea în forță a protipendadei, a sistemului de pile, relații și bani, servită direct pe masa copiilor de 14 ani.

Dacă proiectul ministrului Mihai Dimian, scos la lumină de edupedu.ro va trece în forma actuală, statul român va oficializa furtul de oportunități. Victimele? Copiii săraci, dar harnici, din mediul rural sau din familiile fără „spate”. Beneficiarii? Odraslele noii boierimi, abonați la meditațiile profesorilor din liceele de fițe.

Multă vreme am crezut că am depășit Evul Mediu al admiterilor trucate. De 26 de ani, repartizarea computerizată a funcționat ca un aspirator de corupție. Mai mult, în ultimul deceniu și jumătate, măsuri precum camerele de supraveghere, corectarea încrucișată între județe și, recent, evaluarea digitalizată anonimizată au curățat masiv sistemul. Au dat o șansă reală copilului isteț de la țară să intre la un colegiu de renume din Capitală sau din reședința de județ.

Ce ne propune astăzi tehnocratul Mihai Dimian, școlit în SUA și vândut publicului drept marele reformator adus de Ilie Bolojan? O întoarcere în anii '90, când directorii de licee tăiau și spânzurau, iar locurile se dădeau pe sub mână.

Mecanismul acestui „jaf educațional” este detaliat într-o metodologie scrisă parcă de un sindicat al proprietarilor de școli private.

Examenele se vor da în săli “oarbe”, fără camere de luat vederi. După ce am luptat ani de zile pentru supraveghere video, examenele suplimentare de admitere organizate de colegii se vor desfășura „pe nevăzute”. Un pas uriaș înapoi.

Elevii vor fi supravegheați chiar de profesorii din liceul respectiv. Poate chiar cei cu care fac meditații private pe bani grei.

Stați că nu s-a terminat: adio, anonimizare! Numele candidatului rămâne la vedere pe lucrare. Orice urmă de obiectivitate dispare atunci când corectorul știe al cui este copilul.

Notele de la Evaluarea Națională, examenul statului, anonimizat și digitalizat, vor putea fi ignorate, atâta timp cât elevul ia nota 5. Liceele vor putea decide soarta candidaților exclusiv pe baza notelor date de propriii profesori, la propriul examen, în propriile condiții netransparente.

Ce înseamnă asta în viața reală? Înseamnă că eforturile unui elev excepțional, dar fără posibilități financiare, dintr-o comună oarecare, se vor lovi de un zid de netrecut. El va concura nu doar cu cunoștințele altor copii, ci cu rețeaua de influență a părinților acestora.

Cum va putea acel copil să ia o notă corectă la un colegiu de elită, când lucrarea lui, cu numele la vedere, va fi corectată de un profesor al cărui interes financiar, consolidat prin meditații sau social, celebre relații cu părinți, dictează să favorizeze un alt candidat?

Birocrația propusă de tandemul Bolojan-Dimian nu este o eroare administrativă. Este o decizie strategică ce schimonosește profilul societății viitoare. Învățăm generații întregi, încă de la 14 ani, că în România regulile, efortul și meritocrația sunt lozinci pentru proști. Băieții deștepți folosesc pilele.

Responsabilitatea depășește biroul ascuns al ministrului Dimian. Ilie Bolojan, premierul care și-a clădit o aură de eficientizator al statului, are acum pe masă o bombă socială. A căutat trei luni un ministru providențial și ne-a „pricopsit” cu un om care, aparent, nu înțelege că politicile publice nu se fac pentru „mari profesori” izolați în colegii de fițe, ci pentru toți copiii României.

Dacă premierul Bolojan nu va bloca această inițiativă toxic atunci marea sa moștenire nu va fi reforma administrativă, ci instituționalizarea furtului de șanse. Părinții din sate și din cartierele modeste vor înțelege că, indiferent cât de harnici le sunt copiii, ușile liceelor bune le-au fost închise cu lacătul de Guvernul României, pentru a face loc de parcare privilegiilor.