Adrian Zuckerman, despre Cătălin Predoiu: Sunt foarte dezamăgit de nedreptatea care i se face

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a afirmat că acuzațiile aduse viceprim-ministrului Cătălin Predoiu nu reflectă realitatea și a precizat că procesul de adoptare a legilor justiției a fost monitorizat atent de guvern și partide, toate detaliile fiind cunoscute celor implicați, potrivit Antena 3 CNN.

Fostul ambasador al SUA Adrian Zuckerman și-a exprimat dezamăgirea față de acuzațiile aduse viceprim-ministrului Cătălin Predoiu, pe care le consideră neîntemeiate. El a subliniat contribuția acestuia și a altor politicieni la menținerea majorității guvernamentale din iarna trecută.

În privința legilor justiției, Zuckerman a declarat că atât el, cât și membrii guvernului și ai partidelor, au urmărit atent procesul de adoptare. El a adăugat că toți cei implicați cunosc exact modul în care a avut loc procesul legislativ.

Adrian Zuckerman a prezentat etapele parcurse de viceprim-ministrul Cătălin Predoiu în elaborarea și promovarea legilor justiției, care au fost dezbătute cu sistemul judiciar, analizate de Comisia Europeană și Comisia de la Veneția și avizate de CSM înainte de a fi adoptate de Parlament.

Zuckerman a menționat că procesul a implicat redactarea complexă a legilor și coordonarea cu multiple instituții, subliniind că acest demers a urmărit creșterea recunoașterii magistraților români în cadrul standardelor europene.

Adrian Zuckerman a declarat că România nu ar fi intrat în spațiul Schengen fără implicarea lui Cătălin Predoiu și a evidențiat importanța ridicării MCV pentru țară. El a precizat că modul în care magistrații gestionează demnitatea câștigată în urma acestor reforme ține de responsabilitatea lor, Predoiu nefiind ministru de aproape patru ani.

Zuckerman a adăugat că, după realizările sale pentru România, criticile politice la adresa lui Predoiu reprezintă o nedreptate și că este momentul ca țara să recunoască contribuțiile semnificative ale celor care au sprijinit procesul.