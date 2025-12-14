Politica

Adrian Zuckerman, despre Cătălin Predoiu: Sunt foarte dezamăgit de nedreptatea care i se face

Comentează știrea
Adrian Zuckerman, despre Cătălin Predoiu: Sunt foarte dezamăgit de nedreptatea care i se faceCatalin Predoiu. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a afirmat că acuzațiile aduse viceprim-ministrului Cătălin Predoiu nu reflectă realitatea și a precizat că procesul de adoptare a legilor justiției a fost monitorizat atent de guvern și partide, toate detaliile fiind cunoscute celor implicați, potrivit Antena 3 CNN.

Adrian Zuckerman despre acuzațiile aduse lui Cătălin Predoiu

Fostul ambasador al SUA Adrian Zuckerman și-a exprimat dezamăgirea față de acuzațiile aduse viceprim-ministrului Cătălin Predoiu, pe care le consideră neîntemeiate. El a subliniat contribuția acestuia și a altor politicieni la menținerea majorității guvernamentale din iarna trecută.

În privința legilor justiției, Zuckerman a declarat că atât el, cât și membrii guvernului și ai partidelor, au urmărit atent procesul de adoptare. El a adăugat că toți cei implicați cunosc exact modul în care a avut loc procesul legislativ.

Parcursul justiției sub ministrul Cătălin Predoiu

Adrian Zuckerman a prezentat etapele parcurse de viceprim-ministrul Cătălin Predoiu în elaborarea și promovarea legilor justiției, care au fost dezbătute cu sistemul judiciar, analizate de Comisia Europeană și Comisia de la Veneția și avizate de CSM înainte de a fi adoptate de Parlament.

Femeia a avut noroc că a rămas în viață după ultima bătaie. S-a cerut arestarea agresorului abia după un an
Femeia a avut noroc că a rămas în viață după ultima bătaie. S-a cerut arestarea agresorului abia după un an
Cinci combinații de mâncăruri care au efect dezastruos. De evitat cu orice preț
Cinci combinații de mâncăruri care au efect dezastruos. De evitat cu orice preț
Justiție

Justiție. Sursă foto: Pixabay

Zuckerman a menționat că procesul a implicat redactarea complexă a legilor și coordonarea cu multiple instituții, subliniind că acest demers a urmărit creșterea recunoașterii magistraților români în cadrul standardelor europene.

Zuckerman susține că România nu ar fi intrat în Schengen fără Cătălin Predoiu

Adrian Zuckerman a declarat că România nu ar fi intrat în spațiul Schengen fără implicarea lui Cătălin Predoiu și a evidențiat importanța ridicării MCV pentru țară. El a precizat că modul în care magistrații gestionează demnitatea câștigată în urma acestor reforme ține de responsabilitatea lor, Predoiu nefiind ministru de aproape patru ani.

Zuckerman a adăugat că, după realizările sale pentru România, criticile politice la adresa lui Predoiu reprezintă o nedreptate și că este momentul ca țara să recunoască contribuțiile semnificative ale celor care au sprijinit procesul.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. habarnist spune:
    14 decembrie 2025 la 19:14

    Înduioșător!
    SUA nu avu ambasador în România ceva vreme, ținând musai să fie uns musiu ZED.

Stiri calde

19:22 - Femeia a avut noroc că a rămas în viață după ultima bătaie. S-a cerut arestarea agresorului abia după un an
19:14 - O amintire unică de la căsătoria Prințesei Diana cu Charles, estimată la o valoare record
19:06 - Zelenski: Ucraina acceptă garanții de securitate, în locul aderării la NATO
18:54 - Adrian Zuckerman, despre Cătălin Predoiu: Sunt foarte dezamăgit de nedreptatea care i se face
18:40 - Cinci combinații de mâncăruri care au efect dezastruos. De evitat cu orice preț
18:32 - Atac armat pe o plajă din Sydney: Peste 12 morți și 30 de răniți. Update

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale