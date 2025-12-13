Cătălin Predoiu, premiat la Washington cu International Public Service Award

Viceprim-ministrul României, Cătălin Predoiu, a fost distins cu International Public Service Award în cadrul Galei Alianţa 2025, eveniment desfăşurat vineri la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C. Premiul este acordat pentru contribuţii în domeniul bunei guvernări, reformei justiţiei şi consolidării relaţiei strategice dintre România şi Statele Unite ale Americii.

Potrivit comunicatului transmis de organizatori, distincţia vizează o carieră de peste trei decenii în serviciul public. „Premiul recunoaşte promovarea constantă a statului de drept şi a independenţei justiţiei. În mandatele sale de ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu a coordonat procese de modernizare a sistemului judiciar românesc, aliniindu-l la standardele europene prin creşterea transparenţei, întărirea mecanismelor anticorupţie şi introducerea unor soluţii digitale destinate îmbunătăţirii accesului la justiţie”, se arată în comunicat.

La ceremonie a fost prezent şi Mark Gittenstein, fost ambasador al Statelor Unite în România, care a vorbit despre rolul lui Cătălin Predoiu în reformele din zona guvernanţei corporative.

„Uneori mă gândesc că România ar avea nevoie de zece oameni ca Cătălin Predoiu. Ce a realizat prin Codul de guvernanţă corporativă a întărit rolul Consiliilor de Administraţie şi al investitorilor externi, facilitând accesul la informaţii şi identificarea zonelor de corupţie. Pentru aceste lucruri, consider că acest premiu este justificat”, a declarat Gittenstein.

În discursul său, Cătălin Predoiu a subliniat importanţa parteneriatului strategic cu Statele Unite.

„O relaţie solidă cu Statele Unite ale Americii este esenţială pentru securitatea României, pentru interesele naţionale şi pentru siguranţa cetăţenilor. Acest parteneriat trebuie dezvoltat constant, prin dialog şi contacte permanente la toate nivelurile, iar acest lucru reprezintă o responsabilitate pentru fiecare actor politic român”, a declarat viceprim-ministrul şi ministrul Afacerilor Interne.

Alianţa este o organizaţie non-profit din Statele Unite, care are ca obiectiv consolidarea relaţiilor culturale, economice şi de securitate dintre România şi SUA. Gala anuală Alianţa reprezintă principalul său eveniment public şi reuneşte lideri politici, diplomaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile pentru a evidenţia iniţiative şi persoane care contribuie la întărirea parteneriatului româno-american, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul oficial al organizaţiei, alianta.org.