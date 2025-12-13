Politica

Cătălin Predoiu, premiat la Washington cu International Public Service Award

Comentează știrea
Cătălin Predoiu, premiat la Washington cu International Public Service AwardCătălin Predoiu Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Viceprim-ministrul României, Cătălin Predoiu, a fost distins cu International Public Service Award în cadrul Galei Alianţa 2025, eveniment desfăşurat vineri la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C. Premiul este acordat pentru contribuţii în domeniul bunei guvernări, reformei justiţiei şi consolidării relaţiei strategice dintre România şi Statele Unite ale Americii.

Potrivit comunicatului transmis de organizatori, distincţia vizează o carieră de peste trei decenii în serviciul public. „Premiul recunoaşte promovarea constantă a statului de drept şi a independenţei justiţiei. În mandatele sale de ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu a coordonat procese de modernizare a sistemului judiciar românesc, aliniindu-l la standardele europene prin creşterea transparenţei, întărirea mecanismelor anticorupţie şi introducerea unor soluţii digitale destinate îmbunătăţirii accesului la justiţie”, se arată în comunicat.

Fostul ambasador al SUA în România, Mark Gittenstein: Acest premiu este justificat

La ceremonie a fost prezent şi Mark Gittenstein, fost ambasador al Statelor Unite în România, care a vorbit despre rolul lui Cătălin Predoiu în reformele din zona guvernanţei corporative.

„Uneori mă gândesc că România ar avea nevoie de zece oameni ca Cătălin Predoiu. Ce a realizat prin Codul de guvernanţă corporativă a întărit rolul Consiliilor de Administraţie şi al investitorilor externi, facilitând accesul la informaţii şi identificarea zonelor de corupţie. Pentru aceste lucruri, consider că acest premiu este justificat”, a declarat Gittenstein.

Amenzile pentru noile reguli RCA au intrat în vigoare. Cine riscă sancțiuni de până la 2.000 de lei
Amenzile pentru noile reguli RCA au intrat în vigoare. Cine riscă sancțiuni de până la 2.000 de lei
Tragedia lui Aurică Rădulescu, fotbalistul care a sfârșit sub roțile unui tren din RFG. Înmormântat la o zi după ce i-a născut soția
Tragedia lui Aurică Rădulescu, fotbalistul care a sfârșit sub roțile unui tren din RFG. Înmormântat la o zi după ce i-a născut soția

Cătălin Predoiu: Parteneriatul cu SUA trebuie dezvoltat constant

În discursul său, Cătălin Predoiu a subliniat importanţa parteneriatului strategic cu Statele Unite.

„O relaţie solidă cu Statele Unite ale Americii este esenţială pentru securitatea României, pentru interesele naţionale şi pentru siguranţa cetăţenilor. Acest parteneriat trebuie dezvoltat constant, prin dialog şi contacte permanente la toate nivelurile, iar acest lucru reprezintă o responsabilitate pentru fiecare actor politic român”, a declarat viceprim-ministrul şi ministrul Afacerilor Interne.

Despre organizaţia Alianţa

Alianţa este o organizaţie non-profit din Statele Unite, care are ca obiectiv consolidarea relaţiilor culturale, economice şi de securitate dintre România şi SUA. Gala anuală Alianţa reprezintă principalul său eveniment public şi reuneşte lideri politici, diplomaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile pentru a evidenţia iniţiative şi persoane care contribuie la întărirea parteneriatului româno-american, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul oficial al organizaţiei, alianta.org.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:52 - Mașinile electrice, impozitate în Timișoara. Taxă nouă introdusă din 2026
20:39 - La ce temperatură doarme Monica Bârlădeanu. Valeriu Gheorghiță, obligat să se supună
20:31 - Inteligența artificială, noul ghid pentru părinți în educația copiilor. Studiu
20:22 - Viktor Orban acuză UE că a încălcat statul de drept în decizia privind activele Rusiei
20:14 - Cum arată interesul românilor pentru vacanțele de iarnă și ce destinații aleg
20:00 - Amenzile pentru noile reguli RCA au intrat în vigoare. Cine riscă sancțiuni de până la 2.000 de lei

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale