Cătălin Predoiu, la Forumul Transatlantic de Cooperare în Energie (P–TEC) de la Atena. Întâlniri cu oficiali ai administrației SUA

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, participă la Forumul Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P–TEC), organizat la Atena în perioada 5–7 noiembrie 2025.

Evenimentul reunește reprezentanți ai administrației americane, ai guvernelor europene și ai industriei energetice, cu accent pe infrastructură și securitate energetică.

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, se află timp de două zile la Atena, unde are loc cea de-a șasea reuniune ministerială a Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P–TEC). Evenimentul se desfășoară în perioada 5–7 noiembrie 2025.

Potrivit informațiilor oficiale transmise de Ministerul Afacerilor Interne, delegația României participă la discuții despre consolidarea securității energetice, cooperarea transatlantică și dezvoltarea infrastructurii critice în regiunea Europei Centrale și de Est.

Pe durata forumului, ministrul Afacerilor Interne va avea întâlniri bilaterale cu oficiali ai administrației Statelor Unite.

În comunicarea oficială a MAI se arată că ministrul Cătălin Predoiu va discuta cu:

– Doug Burgum, secretar al Departamentului de Interne al SUA și președinte al Consiliului Național de Dominanță Energetică; – Chris Wright, secretar al Departamentului Energiei al Statelor Unite.

Totodată, sunt programate întrevederi cu alți reprezentanți ai instituțiilor federale americane, ai mediului financiar și ai operatorilor din industria energetică. Ministerul precizează că rezultatele discuțiilor vor fi comunicate pe parcursul forumului.

În cadrul comunicatului oficial este inclus și contextul programului P–TEC. Parteneriatul pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei este o inițiativă strategică coordonată de Departamentul Energiei al Statelor Unite. Programul se desfășoară în cooperare cu state din Europa Centrală și de Est, precum și cu Uniunea Europeană.

Potrivit definiției oferite de organizatori, obiectivul P–TEC este consolidarea securității energetice a regiunii, prin diversificare energetică, dezvoltarea infrastructurii critice și reducerea dependenței de gazul rusesc.

Forumul de la Atena continuă direcțiile stabilite la reuniunile anterioare, care au vizat proiecte de interconectare, sprijin financiar pentru investiții energetice și planuri comune între statele membre.

Prezența Ministerului Afacerilor Interne la o conferință cu profil energetic este explicată prin componenta de infrastructură strategică. O parte dintre proiectele susținute în cadrul P–TEC implică rețele critice, transport energetic și protejarea acestora în contextul amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice sau crizelor regionale.

România participă la inițiativa P–TEC încă de la lansarea acesteia, susținând diversificarea rutelor energetice și accesul la furnizori alternativi, aspecte considerate esențiale după criza gazelor din ultimii ani și tensiunile de pe piața europeană.

Evenimentul de la Atena aduce la aceeași masă responsabili politici, companii din energie și instituții financiare americane. Conform organizatorilor, una dintre direcțiile forumului este accelerarea investițiilor în infrastructura energetică, în special în statele din Europa Centrală și de Est.

Statele Unite susțin proiecte legate de gaz natural lichefiat (GNL), depozitare, interconectări transfrontaliere și tehnologii cu emisii reduse. În ultimii ani, P–TEC a promovat extinderea terminalelor GNL și rute alternative care reduc dependența de gazul rusesc.

România este una dintre țările care au beneficiat de sprijin tehnic sau financiar în cadrul discuțiilor inițiate prin P–TEC, alături de Polonia, Grecia, Bulgaria și state din Balcanii de Vest.