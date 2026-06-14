Adrian Veștea, considerat „un liberal autentic” de Ion Iordache

Președintele PNL Gorj, deputatul Ion Iordache, și-a exprimat public susținerea pentru Adrian Veștea și a afirmat că experiența sa în administrație îl recomandă pentru conducerea Guvernului.

Liderul liberalilor din Gorj a transmis că Adrian Veștea și-a construit cariera politică prin activitate administrativă și rezultate obținute în funcțiile ocupate de-a lungul timpului. În mesajul său, Ion Iordache a evidențiat experiența acumulată de premierul desemnat atât în administrația locală, cât și la nivel central.

„Adrian Veștea este un om care merită respect. Un liberal autentic, care și-a construit cariera pas cu pas, prin muncă, seriozitate și rezultate”, a afirmat Ion Iordache.

Președintele PNL Gorj a susținut că profilul administrativ al lui Veștea reprezintă unul dintre argumentele importante în favoarea nominalizării sale.

„Experiența sa în administrația locală și centrală, echilibrul și decența care l-au caracterizat de-a lungul timpului îl recomandă pentru această mare responsabilitate”, a mai spus liderul liberal.

În finalul mesajului său, Ion Iordache și-a exprimat deschis sprijinul pentru premierul desemnat și i-a urat succes în perioada următoare.

„Îi doresc mult succes în misiunea de a conduce Guvernul României și puterea de a lua cele mai bune decizii pentru dezvoltarea țării noastre. Felicitări pentru această nominalizare!”, a încheiat președintele PNL Gorj.

Și senatoarea PNL Monica Anisie și-a exprimat susținerea pentru desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru, subliniind că interesul național trebuie să primeze în actualul context intern și internațional.

„România nu-şi poate permite să aştepte. Cu un război tot mai ameninţător la graniţă şi jaloane economice urgente de îndeplinit, obligaţia noastră, a politicienilor, este să punem viitorul românilor mai presus de orice orgoliu. Astăzi, ataşamentul faţă de ţară înseamnă înţelegere profundă pentru grijile oamenilor, responsabilitate şi acţiune, nu declaraţii sterile. Românii aşteaptă măsuri concrete, investiţii finalizate şi predictibilitate. De aceea, Partidul Naţional Liberal are datoria de a asigura continuitatea guvernamentală prin măsuri eficiente. În acest context crucial, salut desemnarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru al României şi îi doresc mult succes pe acest drum plin de responsabilitate faţă de români!”, declară Monica Anisie.

Liderul liberal consideră că România are nevoie de un executiv stabil și de un premier orientat către rezultate, cu experiență directă în administrația publică și în gestionarea problemelor comunităților locale.

„De la funcţia de primar al Râşnovului la cea de preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov şi ministru al Dezvoltării, Adrian Veştea a parcurs toate etapele administraţiei. Această experienţă solidă şi echilibrul său sunt garanţia că pot fi implementate reformele economice necesare, oferind în acelaşi timp unitate socială şi siguranţă fiecărui român. Experienţa şi echilibrul lui Adrian Veştea, aşa cum îl cunosc eu, pot reprezenta un avantaj important în atingerea obiectivelor de ţară ale României. Mult succes, Adrian Ioan Veştea!”, afirmă Anisie.

Poziția exprimată de Ion Iordache se adaugă altor mesaje de susținere venite din partea unor lideri și parlamentari liberali după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan. Printre cei care au pledat pentru susținerea lui Adrian Veștea se află și deputatul Ionuț Stroe, președintele PNL Sector 4. Acesta a vorbit despre experiența politică și administrativă a premierului desemnat și a amintit parcursul său în partid și administrație.

Potrivit lui Stroe, Adrian Veștea are aproape trei decenii de activitate în PNL, trei mandate de primar, trei mandate de președinte al Consiliului Județean Brașov și experiență în funcția de ministru al Dezvoltării.

Totodată, liderul liberal a afirmat că România are nevoie de stabilitate și de un guvern capabil să gestioneze angajamentele asumate la nivel european și internațional.

În timp ce unii lideri liberali îl susțin pe Adrian Veștea, alții critică modul în care s-a ajuns la această nominalizare. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a afirmat că problema principală nu este persoana desemnată, ci lipsa consultărilor cu partidul și cu formațiunile care ar urma să susțină viitorul Executiv. Potrivit acestuia, desemnarea unui prim-vicepreședinte al partidului fără un dialog prealabil poate crea un precedent politic periculos.

Motreanu a susținut că majoritățile parlamentare trebuie construite prin negocieri și acord politic, nu prin decizii unilaterale.

„Astăzi poate fi afectat PNL. Mâine poate fi orice alt partid”, a afirmat liderul liberal.

În paralel cu disputele din interiorul partidului, atenția este îndreptată către negocierile pentru formarea unei majorități care să permită învestirea noului Guvern. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, tabăra favorabilă lui Adrian Veștea ar beneficia de sprijinul unei părți importante a parlamentarilor liberali, iar numărul susținătorilor ar fi în creștere. Pentru ca viitorul Executiv să fie învestit este nevoie de minimum 233 de voturi în Parlament.