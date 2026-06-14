Adrian Veștea riscă sancțiuni în PNL. Liberalii iau în calcul excluderea sa din partid

Conducerea PNL analizează măsuri împotriva lui Adrian Veștea după ce acesta a acceptat desemnarea pentru funcția de prim-ministru fără ca partidul să fie informat sau să își dea acordul. Potrivit unor surse liberale, Biroul Politic Național urmează să fie convocat pentru a discuta situația, inclusiv varianta excluderii din partid a actualului prim-vicepreședinte al formațiunii.

Tensiunile din PNL s-au amplificat la câteva ore după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentrufuncția de premier, în locul lui Eugen Tomac, care și-a depus mandatul. Potrivit unor surse din partid, liderii liberali iau în calcul sancționarea lui Veștea, considerând că acceptarea nominalizării s-a făcut fără informarea și acordul structurilor de conducere ale formațiunii.

Conform surselor citate, conducerea partidului intenționează să convoace Biroul Politic Național pentru a analiza situația creată după desemnarea lui Adrian Veștea.

Acest for poate discuta și poate formula o propunere de sancționare, însă nu are competența de a decide excluderea unui prim-vicepreședinte ales la Congres.

În cazul lui Adrian Veștea, o eventuală decizie finală poate fi luată doar de Consiliul Național al PNL, organismul care are atribuții în ceea ce privește revocarea membrilor conducerii aleși în cadrul Congresului partidului.

Potrivit prevederilor statutare, Consiliul Național poate demite prin vot secret orice membru al Biroului Executiv ales în Congres.

O astfel de procedură poate fi inițiată la propunerea președintelui partidului, a Biroului Executiv sau la solicitarea a cel puțin un sfert dintre președinții organizațiilor județene, cu acordul structurilor pe care le reprezintă.

În același timp, Statutul PNL stabilește că toate candidaturile pentru funcții în Guvern și în administrația publică centrală trebuie aprobate de Biroul Politic Național, la propunerea Biroului Executiv.

Potrivit surselor liberale, această procedură nu ar fi fost parcursă în cazul desemnării lui Adrian Veștea.

Președintele partidului, Ilie Bolojan, a declarat că nu a fost informat înainte de anunțul făcut de șeful statului și a acuzat o intervenție directă în viața internă a formațiunii.

Bolojan a afirmat că desemnarea lui Veștea reprezintă „un act ostil” și „o evidentă încercare de rupere a PNL”.

Poziția liderului liberal a fost susținută și de alți membri ai conducerii partidului, care au criticat atât lipsa consultărilor prealabile, cât și acceptarea mandatului de către Adrian Veștea.

În acest context, ședința conducerii PNL este așteptată să clarifice poziția oficială a partidului și eventualele măsuri care ar putea fi luate împotriva premierului desemnat.