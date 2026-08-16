O echipă EOD a Forțelor Navale Române a recuperat, duminică, o aripă provenită de la o dronă, în timpul unei misiuni de cercetare desfășurate în zona platformei Neptun Alpha.

Militarii s-au deplasat în zonă la bordul unei nave aparținând Gărzii de Coastă, după ce un obiect plutitor a fost observat sâmbătă, 15 august, de pe o navă comercială.

Fragmentul a fost găsit în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 83 de mile marine est de Constanța.

Forțele Navale Române continuă verificările în zonă.

Reamintim că, sâmbătă dimineață, un turist a alertat autoritățile după ce a observat un obiect plutitor în apropierea plajei Modern.

Elicopterele militare survolează zona dintre localitățile Băleni și Cudalbi, din județul Galați, pentru identificarea locului în care ar fi căzut drona doborâtă duminică dimineață de avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole. Aparatul fără pilot a fost distrus într-o zonă nepopulată, însă locul exact al impactului nu a fost găsit până în prezent.

Primarul comunei Cudalbi, Petrică Gheonea, a declarat că mai mulți ciobani aflați în zonă în momentul incidentului ar fi văzut ceea ce s-a întâmplat.

Purtătorul de cuvânt al Cartierului General al Comandamentului Aliat pentru Operații (SHAPE) al NATO, colonelul american Martin O’Donnell, a declarat că drona care a pătruns în spațiul aerian al României în noaptea de sâmbătă spre duminică pare să fie de origine rusească.

„Detalii suplimentare privind incidentul de duminică rămân în curs de investigare, dar drona pare să fie rusească”, a declarat oficialul NATO.

O’Donnell a adăugat că Alianța Nord-Atlantică se află permanent în alertă și este pregătită să răspundă oricărei amenințări.

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat că drona a fost detectată la nord de Galați și interceptată după aproximativ 17 minute.