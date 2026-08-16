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Reacția MAE, după drona doborâtă de un F-18 spaniol

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Reacția MAE, după drona doborâtă de un F-18 spaniolMAE Romania / sursa foto: mae.ro
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Din cuprinsul articolului

Un incident de securitate a avut loc în spațiul aerian al României, unde o dronă pătrunsă neautorizat a fost interceptată și doborâtă în condiții de maximă siguranță. Operațiunea a fost executată de un avion de luptă F-18 aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care desfășura o misiune de Poliție Aeriană Întărită sub comanda NATO.

Reacția MAE, după drona doborâtă de un F-18 spaniol

În urma acestui eveniment, ministrul Afacerilor Externe (MAE), Oana Țoiu, a purtat o convorbire telefonică cu omologul său spaniol, José Manuel Albares. Șefa diplomației de la București a mulțumit oficialilor de la Madrid pentru sprijinul oferit în protejarea spațiului aerian național și aliat, subliniind eficiența colaborării militare dintre cele două state.

Coordonare strânsă între forțele române și cele spaniole

Conform datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe, avionul F-18 a decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și a acționat în strânsă coordonare cu centrul de comandă român. Misiunea demonstrează capacitatea de reacție rapidă și solidaritatea operațională existentă la nivelul Alianței Nord-Atlantice.

Aflată la a patra sa prezență de acest tip pe teritoriul românesc, detașarea Forțelor Aeriene Spaniole are în prezent un caracter extins. Această decizie a fost luată la solicitarea României și a NATO, având ca scop direct consolidarea securității pe Flancul Estic, pe fondul deselor incidente din ultima perioadă care au implicat aparate de zbor fără pilot.

„Securitatea Aliaților este indivizibilă”, a transmis Oana Țoiu, subliniind caracterul reciproc al misiunilor de apărare aeriană desfășurate în cadrul NATO.

Oana Țoiu

Oana Țoiu. Sursă foto: Facebook

Solidaritate aliată în spațiul aerian al NATO

Tandemul dintre România și Spania reflectă principiul sprijinului reciproc din cadrul Alianței. În timp ce avioanele spaniolilor asigură paza aeriană deasupra României, aeronavele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au executat misiuni similare în Lituania până luna trecută. Această rotație permanentă arată că militarii ambelor națiuni își asumă responsabilități clare pentru protejarea frontierelor aliate.

Pe lângă dimensiunea strict militară NATO, intervenția din cursul nopții pune în lumină și relația bilaterală puternică dintre București și Madrid, construită în timp.

Parteneriatul strategic dintre România și Spania dă rezultate concrete

Șefa diplomației române a menționat că această cooperare vine la 13 ani de la stabilirea Parteneriatului Strategic dintre cele două țări. Relațiile dintre România și Spania continuă să se dezvolte pe toate palierele, atât în calitate de parteneri strategici, cât și ca membri ai Uniunii Europene și aliate în NATO.

Obiectivul central rămâne consolidarea securității colective și garantarea siguranței cetățenilor în fața oricăror amenințări.

„La treisprezece ani de la Parteneriatul Strategic dintre România și Spania, aceasta este semnificația sa în practică”, a transmis Oana Țoiu, încheindu-și mesajul cu „Mulțumim, Spania!”

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