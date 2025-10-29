MApN confirmă: Statele Unite vor redimensiona trupele americane din România. Aproximativ o mie de militari vor rămâne la Mihail Kogălniceanu

Ministerul Apărării Naționale a anunțat miercuri că România și aliații NATO au fost informați oficial despre decizia SUA de a redimensiona o parte a trupelor americane din Europa. Aproximativ o mie de militari vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul românesc.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat miercuri dimineață că România a fost informată de partenerul strategic american privind decizia de redimensionare a efectivelor militare americane dislocate în Europa.

Potrivit comunicatului transmis presei, măsura face parte dintr-un amplu proces de reevaluare a posturii globale a forțelor SUA, anunțat încă din luna februarie de administrația Donald Trump.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu”, a transmis MApN.

Instituția precizează că decizia era așteptată, iar România s-a aflat „în contact permanent cu partenerul strategic american”.

Ministerul Apărării a explicat că redimensionarea efectivelor este rezultatul noilor priorități strategice ale administrației de la Washington.

„Decizia americană este de sistare a rotirii în Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național”, se arată în comunicatul oficial.

Măsura are legătură directă cu procesul de reorganizare internă a Pentagonului, care vizează realocarea resurselor militare spre zona Pacificului, în contextul tensiunilor cu China.

MApN a subliniat, de asemenea, că NATO și-a consolidat prezența pe flancul estic, inclusiv prin detașamente suplimentare aliate, ceea ce permite Statelor Unite să-și ajusteze temporar prezența directă în regiune fără a afecta securitatea statelor membre.

Informațiile despre o posibilă reducere a trupelor americane au apărut inițial în presa ucraineană, publicația Kyiv Post relatând că Washingtonul ar urma să anunțe în zilele următoare o diminuare a efectivelor de pe flancul estic.

Potrivit Kyiv Post, măsura ar viza în principal România, însă nu ar afecta semnificativ operațiunile militare americane și NATO din regiune.

Surse citate de publicația ucraineană au explicat că decizia ar reprezenta o „redimensionare tactică” și nu o retragere propriu-zisă, urmărind o optimizare a rotațiilor militare între bazele din Europa și cele din Statele Unite.

Baza Aeriană 57 „Mihail Kogălniceanu”, aflată în apropiere de Constanța, va continua să găzduiască în jur de 1.000 de militari americani, conform MApN.

Aceasta este în prezent în plin proces de extindere, proiect finanțat parțial de guvernul Statelor Unite, care urmează să transforme locația în cel mai mare hub militar american din Europa de Est.

Noua infrastructură va include facilități de transport, spații logistice, hangare și locuințe pentru militari, fiind programată pentru finalizare până în 2027.

Ministerul Apărării Naționale a reafirmat angajamentul României față de parteneriatul strategic cu Statele Unite și față de Alianța Nord-Atlantică.

„România se află în contact permanent cu partenerul strategic american. Cooperarea militară româno-americană continuă fără întreruperi, iar prezența SUA pe teritoriul național rămâne un pilon esențial al securității regionale”, se arată în comunicatul MApN.

La ora 10:15, ministrul Apărării Naționale urmează să susțină declarații de presă la sediul ministerului, pentru a prezenta detalii suplimentare despre decizia Washingtonului și implicațiile pentru România.