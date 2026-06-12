Dan (Dănuț Sebastian) Neculăescu este propunerea premierului desemnat Eugen Tomac pentru funcția de ministru al Apărării Naționale în viitorul cabinet. La momentul nominalizării, acesta ocupă funcția de ambasador și reprezentant permanent al României la NATO, mandat început în februarie 2022, la propunerea președintelui de atunci, Klaus Iohannis.

Dan Neculăescu a intrat în Ministerul Afacerilor Externe (MAE) în octombrie 2002, desfășurând de-a lungul timpului activități atât în Centrala MAE de la București, cât și în misiuni externe.

Între mai 2009 și septembrie 2011, a fost adjunct al reprezentantului permanent al României pe lângă Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și pe lângă Comisia pregătitoare a Tratatului pentru Interzicerea Totală a Testelor Nucleare (CTBTO), la Viena.

Ulterior, a ocupat funcția de director în cadrul MAE, responsabil de politicile de securitate, în perioadele octombrie 2011 – ianuarie 2013 și noiembrie 2013 – august 2015. Din această poziție, a participat la pregătirea participării României la summit-urile NATO de la Chicago (2012) și Newport (2014) și a coordonat dosarele de securitate din cadrul parteneriatelor bilaterale cu Statele Unite ale Americii, Polonia și Turcia.

Între august 2015 și iunie 2016, a condus Direcția Generală pentru Afaceri Strategice din cadrul MAE.

În iunie 2016, Dan Neculăescu a fost numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, responsabil de afaceri strategice și afaceri regionale, funcție deținută până în aprilie 2017.

Ulterior, în aprilie 2017, a fost numit consilier de stat pentru afaceri externe în aparatul de lucru al premierului de la acea vreme, Sorin Grindeanu, funcție exercitată până în iulie 2017.

A revenit apoi în MAE, unde a ocupat funcțiile de secretar de stat pentru relații cu vecinătatea estică și relații multilaterale (2017–2019), respectiv secretar de stat pentru afaceri strategice.

Din februarie 2022, Dan Neculăescu este ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al României la NATO, fiind responsabil de coordonarea poziției României în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Studii și formare profesională în domeniul diplomatic și juridic

Născut în 1975, Dan Neculăescu este dublu licențiat, în științe politice și administrative (Universitatea din București) și drept (Universitatea „Nicolae Titulescu”).

A urmat cursuri de specializare la Academia Diplomatică a MAE, Academia Diplomatică din Marea Britanie și Colegiul NATO de la Roma.

Pentru activitatea sa diplomatică, Dan Neculăescu a fost decorat cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, Crucea de Comandor a Ordinului de Merit al Republicii Polone și Ordinul Sfântului Grigorie cel Mare al Sfântului Scaun, în grad de Comandor.

Dan Neculăescu este căsătorit și are un fiu. Potrivit declarațiilor publice, soția sa a fost transferată din Ministerul Afacerilor Externe la Administrația Prezidențială în anul 2018.