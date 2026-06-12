Din cuprinsul articolului Guvernul Tomac

Vicepremieri

Miniștri

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a transmis către partide lista propunerilor pentru vicepremieri și miniștri ai viitorului Cabinet. Executivul ar urma să aibă trei vicepremieri, dintre care doi fără portofoliu.

Potrivit ultimei variante, lista cuprinde următoarele nume:

Prim-ministru Eugen Tomac – prim-ministru

Sorin Costreie – viceprim-ministru, ministrul Educației și Cercetării; Valeriu Nistor – viceprim-ministru, fără portofoliu; Bogdan Dumitru – viceprim-ministru, fără portofoliu;

Tiberiu Trifan – ministrul Afacerilor Interne; Ionuț Simion – ministrul Finanțelor; Ionuț Mașala – ministrul Transporturilor și Infrastructurii; Cosmin Soare-Filatov – ministrul Justiției; Dănuț Sebastian Neculăescu – ministrul Apărării Naționale; Florin Duma – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului; Ștefan Dragoșloveanu – ministrul Sănătății; Nicolae Istudor – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Luca Niculescu – ministrul Afacerilor Externe; Carmen Moraru – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene; Teodor Dulceață – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor; Diana Morar – ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale; Vladimir Ionaș – ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; Mihai Ghyka – ministrul Culturii; Andrei Covatariu – ministrul Energiei.