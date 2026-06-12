Politica

Eugen Tomac a trimis lista de miniștri ai viitorului Guvern. Trei vicepremieri și componența completă a Cabinetului propus

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Eugen Tomac a trimis lista de miniștri ai viitorului Guvern. Trei vicepremieri și componența completă a Cabinetului propus
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a transmis către partide lista propunerilor pentru vicepremieri și miniștri ai viitorului Cabinet. Executivul ar urma să aibă trei vicepremieri, dintre care doi fără portofoliu.

Guvernul Tomac

Eugen Tomac

Sursa foto: Facebook/Eugen Tomac

Potrivit ultimei variante, lista cuprinde următoarele nume:

Prim-ministru Eugen Tomac – prim-ministru

Vicepremieri

Sorin Costreie – viceprim-ministru, ministrul Educației și Cercetării; Valeriu Nistor – viceprim-ministru, fără portofoliu; Bogdan Dumitru – viceprim-ministru, fără portofoliu;

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Miniștri

Tiberiu Trifan – ministrul Afacerilor Interne; Ionuț Simion – ministrul Finanțelor; Ionuț Mașala – ministrul Transporturilor și Infrastructurii; Cosmin Soare-Filatov – ministrul Justiției; Dănuț Sebastian Neculăescu – ministrul Apărării Naționale; Florin Duma – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului; Ștefan Dragoșloveanu – ministrul Sănătății; Nicolae Istudor – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Luca Niculescu – ministrul Afacerilor Externe; Carmen Moraru – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene; Teodor Dulceață – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor; Diana Morar – ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale; Vladimir Ionaș – ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; Mihai Ghyka – ministrul Culturii; Andrei Covatariu – ministrul Energiei.

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