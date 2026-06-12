Premierul desemnat Eugen Tomac la propus pe Mihai Ghyka pentru portofoliul Culturii în viitorul cabinet, după ce prima alegere pentru această funcție, profesorul universitar Adrian Papahagi, a refuzat nominalizarea invocând tensiunile politice din jurul formării.

Mihai Ghyka, născut în anul 1971 la București, este descendent al lui Grigore Ghica, ultimul domnitor al Moldovei. Nu este la primul contact cu administrația publică din domeniul culturii: în perioada 2015–2016 a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Culturii din Guvernul Cioloș. Ministrul de resort era atunci Vlad Alexandrescu, care anunța că noul secretar de stat urma să se ocupe, printre altele, de managementul instituțiilor neperformante.

Ghyka a emigrat în Canada în 1989, la vârsta de 18 ani, și a revenit în România în 1996, după finalizarea studiilor. Revenirea în țară a însemnat începutul unei cariere solide în marile companii multinaționale. A fost analist financiar la Bergenbier România, apoi manager general și președinte al Consiliului de Administrație, cu o experiență de peste 10 ani în FMCG, în roluri de conducere în departamentele Financiar și Marketing, atât în ​​România, cât și pentru regiunea Balcani.

Ulterior, în iunie 2011, a devenit director comercial pe segmentul de consum al Vodafone România. În ianuarie 2013 a părăsit compania pentru a se ocupa de proiecte personale. De atunci, sa ocupat cu consultanță de marketing prin firma sa, Dalprincipe Consulting, și cu renovarea și administrarea conacului familiilor din județul Vrancea. Conacul a fost retrocedat în 1998 și a inclus într-un program de reabilitare, astăzi aflându-se în proprietatea familiei Ghyka. Într-un interviu din 2010, Ghyka vorbea despre nevoia de profesionalizare a clasei politice românești: „În toate domeniile, dar și în cel politic, este nevoie de școală.

Propunerea vine după un episod neobișnuit în procesul de formare a cabinetului. Profesorul universitar Adrian Papahagi acceptă în principiu propunerea de preluare a portofoliului Culturii, dar anunțat că nu va face parte din guvernul tehnocrat condus de premierul desemnat Eugen Tomac.

Papahagi a motivat retragerea prin faptul că nu vrea să intre în conflict direct cu PNL: „Eu sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL și să iau voturi de la PSD. Prefer să dau în continuare în PSD și în AUR." Printre priorități pe care Papahagi le menționase pentru un eventual mandat se numără programul „Temelii culturale”, renovarea unor instituții majore de cultură, sprijinirea Bibliotecii Batthyaneum, lansarea proiectului unei mari săli de spectacol în București și revenirea TVA-ului la carte la nivelul de 5%.

Schimbările nu s-au oprit la Ministerul Culturii. Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan și vehiculat ca posibil vicepremier, a anunțat că rămâne în actuala funcție. În locul său, pentru funcția de vicepremier fără portofoliu pentru economie, finanțe și mediul de afaceri este propus Valeriu Nistor, manager general la Soltem Energy, company specializată în proiecte de energie regenerabilă și tranziție energetică.

La Finanțe, Bogdan Glăvan a fost înlocuit de Ionuț Simion, fost Country Managing Partner al PwC, una dintre cele mai mari companii de audit și consultanță financiară din lume.

Vicepremieri: Valeriu Nistor, Sorin Costreie, Bogdan Dumitru.

Miniștri propuși:

Agricultura – Nicolae Istudor Intern – Tiberiu Trifan Justiție – Cosmin Soare-Filatov Apărare – Dan Neculăescu Transporturi – Ionuț Mașala Finanțe – Ionuț Simion MIPE – Carmen Moraru Muncă – Diana Morar Educație – Sorin Costreie Extern – Luca Niculescu Energie – Andrei Covătariu Mediu – Teodor Dulceață Economie – Florin Duma Dezvoltare – Vladimir Ionaș Sănătate – Șerban Dragosloveanu Cultură – Mihai Ghyka