Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) îi solicită președintelui Nicușor Dan să îl demită de urgență pe consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac, pe care îl acuză că s-a implicat în discuții cu parlamentari ai formațiunii, încălcând astfel principiul potrivit căruia Administrația Prezidențială nu ar trebui să intervină în negocierile dintre partidele politice.

Solicitarea vine la o zi după ce Eugen Tomac a confirmat public că a purtat discuții cu mai mulți parlamentari AUR, precizând însă că acestea au avut ca scop convingerea unor aleși să susțină parcursul proeuropean al României și nu destructurarea formațiunii.

AUR susține că implicarea lui Eugen Tomac în dialogul cu parlamentari ai partidului reprezintă o „imixtiune inacceptabilă” a Administrației Prezidențiale.

„Implicarea directă a domnului Tomac în discuții cu parlamentari ai AUR, confirmate public, reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administrației Prezidențiale în viața internă a partidelor parlamentare și o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români”, se arată în comunicatul formațunii. .

AUR susține că un consilier prezidențial nu ar trebui să participe la astfel de demersuri și cere președintelui Nicușor Dan să ia măsuri.

AUR amintește că, pe 24 iunie, la Cluj, președintele Nicușor Dan declara că, după nominalizarea unui premier, Administrația Prezidențială nu ar mai trebui să se implice în negocierile dintre partidele politice.

Potrivit formațiunii, acest principiu ar fi fost încălcat prin implicarea lui Eugen Tomac în discuțiile cu parlamentari AUR: „Un consilier prezidențial care se implică în astfel de manevre pune în pericol credibilitatea instituției prezidențiale și transformă Cotroceniul într-un actor de negociere politică de culise”.

Formațiunea solicită atât revocarea lui Eugen Tomac din funcția de consilier prezidențial onorific, cât și o poziție publică a șefului statului. AUR cere președintelui Nicușor Dan să condamne orice implicare a Administrației Prezidențiale în treburile interne ale partidelor și să respecte principiul pe care, potrivit formațiunii, l-a enunțat chiar el în luna iunie.

Miercuri, Eugen Tomac a confirmat că a discutat cu parlamentari ai AUR, însă a respins acuzațiile privind o încercare de destabilizare a partidului, după cum a scris EVZ.

Consilierul prezidențial onorific a explicat că a purtat dialoguri cu mai mulți aleși deoarece îi cunoaște de mulți ani și a încercat să îi convingă să susțină direcția proeuropeană a României. El a afirmat că nu a negociat funcții și nu le-a propus parlamentarilor să părăsească formațiunea.

Tomac a susținut că discuțiile au avut loc în mod deschis și că nu consideră că a încălcat atribuțiile funcției sale de consilier onorific.