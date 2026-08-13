Un mecanic de locomotivă şi asistentul acestuia au murit după ce trenul de pasageri pe care îl deserveau a fost lovit de o dronă rusească, în apropierea oraşului Odesa, în sudul Ucrainei. Informaţia a fost anunţată joi de directorul Căilor Ferate Naţionale din Ucraina, Oleksandr Perţovski.

Potrivit acestuia, primele date indică faptul că membrii echipajului locomotivei nu au avut timp să reacţioneze în faţa atacului.

„Conform primelor informaţii disponibile, acest atac nu a lăsat nicio şansă echipajului locomotivei noastre - mecanicul şi asistentul său”, a declarat Oleksandr Perţovski pe reţelele sociale. El a calificat atacul drept „un act terorist îngrozitor, comis zilnic, şi de un atac ţintit împotriva civililor”.

Imaginile distribuite online surprind trenul oprit pe linia ferată, în timp ce locomotiva este cuprinsă de flăcări şi prezintă o perforaţie de mari dimensiuni.

Trenul transporta pasageri şi urma să intre în gară pentru evacuarea acestora, după ce fusese emisă o alertă privind o posibilă ameninţare aeriană. Potrivit directorului companiei feroviare ucrainene, drona şi-a schimbat brusc traiectoria, iar echipajul locomotivei nu a dispus de suficient timp pentru a opri complet garnitura şi pentru a se evacua.

„Manevra bruscă a dronei Shahed s-a petrecut în câteva minute, iar echipajul locomotivei nu a avut timp suficient să oprească complet trenul şi să se evacueze”, a precizat Perţovski.

În tren se aflau 340 de pasageri şi membri ai personalului, între care 67 de copii. Toţi au fost evacuaţi într-o zonă sigură, fără ca vreunul dintre ei să fie rănit, potrivit informaţiilor transmise de oficialul ucrainean.

Perţovski a precizat că atacul a fost efectuat cu o dronă de tip „Shahed”, dotată cu motor cu reacţie. În ultimele luni, Rusia a folosit tot mai frecvent această variantă, considerată mai dificil de interceptat decât modelele cu motor cu piston utilizate pe scară largă în atacurile asupra Ucrainei începând din 2022.

Incidentul survine după un alt atac asupra unui tren de pasageri, produs la sfârşitul lunii ianuarie, în regiunea Harkov. Atunci, cel puţin cinci persoane au fost ucise.

În urma intensificării atacurilor asupra infrastructurii feroviare din apropierea frontului, autorităţile ucrainene au acuzat Rusia că încearcă să afecteze legăturile dintre regiunile ţării.