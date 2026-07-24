Mai multe companii de transport maritim şi-au suspendat operaţiunile către porturile Ucrainei de la Marea Neagră, pe fondul intensificării atacurilor ruseşti asupra coastei, au declarat joi oficiali ucraineni citaţi de AFP.

Situaţia afectează o zonă esenţială pentru exporturile agricole şi generează presiuni asupra pieţei internaţionale a cerealelor.

Potrivit Lloyd's List Intelligence, companie specializată în analiza datelor maritime, escaladarea atacurilor în regiune a contribuit la creşterea preţurilor internaţionale la grâu.

Ucraina are un rol important pe piaţa mondială a cerealelor şi exportă, printre altele, porumb, grâu, rapiţă, seminţe de floarea-soarelui şi ulei vegetal. Aproximativ 90% din exporturile sale de mărfuri sunt transportate prin porturile de la Marea Neagră din Odesa şi din împrejurimi. Împreună, Rusia şi Ucraina asigură aproximativ 30% din aprovizionarea mondială cu grâu.

Companiile Maersk şi Hapag-Lloyd au confirmat pentru AFP că şi-au suspendat operaţiunile la Chornomorsk, unul dintre cele trei terminale ucrainene de apă adâncă considerate esenţiale.

„Recentele atacuri cu rachete şi drone din regiunea Odesa au crescut semnificativ riscurile operaţionale şi de securitate”, a declarat Hapag-Lloyd, într-un comentariu adresat AFP.

Compania a precizat însă că piaţa ucraineană continuă să fie aprovizionată prin transporturi rutiere şi feroviare care traversează Polonia şi România.

Datele publicate de MarineTraffic arătau că joi dimineaţă nicio navă comercială nu intrase într-un port ucrainean de la Marea Neagră.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a afirmat miercuri că nicio navă nu a folosit coridorul maritim ucrainean de la Marea Neagră în acea zi, „chiar în plin sezon de recoltare”.

Oficialul a avertizat că atacurile pun în pericol securitatea alimentară globală şi a anunţat că Ucraina a cerut convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie.

Exporturile agricole, care se îndreaptă în principal către Asia, Africa şi Orientul Mijlociu, reprezintă una dintre principalele surse de valută forte pentru Ucraina, în contextul războiului care se desfăşoară cu intensitate din februarie 2022.

Rusia a atacat în mod repetat Odesa, însă în ultima perioadă şi-a intensificat loviturile asupra porturilor, terminalelor de cereale şi ulei de floarea-soarelui, precum şi asupra navelor comerciale.

„În ultimele zile, situaţia a devenit cea mai gravă din mai 2022”, a declarat Anton Shapran, broker maritim din Odesa, angajat al firmei Martime Logistics. El a precizat totuşi că unele nave mai mici au putut fi redirecţionate prin porturile de pe Dunăre.

Duminică, un atac rusesc a provocat moartea a 10 persoane, între care patru membri ai echipajului de origine indiană, aflaţi la bordul navei de marfă „Golden Leo”, în largul coastei Odesei. India l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a protesta împotriva acestor decese.

În paralel, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra navelor din Marea Azov şi asupra aşa-numitei ”flote fantomă” a Rusiei, formată din petroliere care încalcă sancţiunile.

Potrivit Kpler, nu a mai fost înregistrat niciun export de produse agricole din Odesa începând cu 12 iulie, când 20.000 de tone de porumb au fost expediate către Turcia.

La Cernomorsk, ultima mişcare de marfă consemnată a avut loc pe 19 iulie, când 65.000 de tone de porumb au fost expediate către Bulgaria. În portul Pivdennii, aflat la 40 de kilometri (25 de mile) est de Odesa, nu au fost înregistrate exporturi în această săptămână.