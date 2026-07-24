Navă avariată transporta cărbuni spre Ucraina. Un nou incident alarmant a avut loc în noaptea de joi spre vineri în Marea Neagră, la doar câteva zile după un eveniment similar produs în apropiere de coasta României. Lângă orașul Sfântu Gheorghe.

O navă comercială aflată în Zona Economică Exclusivă a României a suferit o avarie. Primele informații transmise de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) indică drept cauză probabilă explozia unei mine marine sau impactul cu o dronă maritimă.

Conform datelor oficiale comunicate de autorități, incidentul s-a petrecut azi-noapte și a implicat nava comercială Christiana B.

Iată principalele coordonate ale evenimentului.

Pavilionul sub care era nava era Liberia, transporta cărbuni din Norfolk, Statele Unite ale Americii, și se îndrepta către Ucraina. Atacul a avut loc la aproximativ 22 de mile marine, circa 40 km, sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, exact în Zona Economică Exclusivă a României.

Avaria a fost localizată la magazia numărul 6 a navei. Inițial, echipajul navei a transmis un apel de urgență semnalând avaria și solicitând sprijin, existând inclusiv temeri că va fi necesară evacuarea completă a marinarilor de la bord.

Imediat după primirea apelului de urgență S.O.S., autoritățile române au declanșat mecanismele specifice de răspuns. Centrul Maritim de Coordonare și Salvare a preluat coordonarea operațiunii.

Pentru evaluarea situației și salvarea echipajului au fost mobilizate forțe impresionante. Navele de salvare SAR APOLLO și SAR ARTEMIS, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), au fost direcționate de urgență către locația navei avariate.

Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație (IGAv) din cadrul MAI a fost trimis pentru a executa o misiune de cercetare aeriană și a oferi o imagine de ansamblu asupra pagubelor.

Din fericire, deznodământul a fost unul pozitiv pentru marinarii aflați la bord. Ulterior declanșării alarmei, comandantul navei Christiana B a contactat autoritățile române pentru a transmite că nu există persoane rănite.

De asemenea, cererea de evacuare a echipajului a fost anulată. Potrivit evaluărilor făcute la bord, nava are capacitatea de a-și continua deplasarea, pe cont propriu, către țărm, unde urmează să fie supusă unor verificări tehnice amănunțite și unde se va proceda la remedierea avariei de la magazia numărul 6.

„Autoritățile române monitorizează evoluția situației și mențin cooperarea operațională între toate structurile cu atribuții în domeniu, în vederea acordării sprijinului necesar și a adoptării măsurilor corespunzătoare”, a precizat DSU în comunicatul oficial.

Acest eveniment aduce în prim-plan riscurile majore de navigație din Marea Neagră, pe fondul conflictului din Ucraina, al minelor marine în derivă și al dronelor, care reprezintă un pericol constant pentru culoarele comerciale de transport.