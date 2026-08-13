Călin Georgescu, apărat de un jurnalist englez care nu există. Cine este politicianul aflat în spatele dezinformării

Călin Georgescu, apărat în publicația online "Newsweek", cu un editorial dur la adresa puterii din România. „The US should defend democracy — and Calin Georgescu — in Romania”, un titlu suficient de clar ca să fie înțeles de toată lumea. Asta scria toată presa de la București cu 24 de ore în urmă.

Numai că, între timp, s-a dovedit că jurnalistul englez care a semnat articolul nu există. Ca o paranteză, l-am căutat și eu, nu am dat de vreo urmă…Iar editorialul a fost scos de pe site. În schimb, au apărut noi articole, de data asta pe invers, cu intervenția serviciilor secrete românești.

Așa arată o operațiune de PR prost făcută, dar care va fi folosită pe post de argument de conspiraționiști. Cei care cred că este în regulă, că lui Călin Georgescu “nu i-a ieșit schema” se înșală. Veți vedea alte sute de reacții pe tema articolului care a fost scos în urma intervenției oculte a României.

În spatele operațiunii pare că stă același Ovidiu Stănică, cel despre care „Evenimentul Zilei” a scris în 2025 că cerea bani în numele lui Călin Georgescu. Proprietarul unui site din boardul căruia face parte și H.D. Hartmann...

Printre cei prezentați că scriu la acest site sunt: Marius Ghilezan, Daria Guță, Cozmin Gușă, Adrian Severin, fără ca aceasta să însemne că au vreun amestec în operațiune. Ci doar că sunt folosiți ca argument de autoritate.

Ovidiu Stănică este autorul a numeroase dezinformări, fiind promovat de Realitatea Plus deținută de Maricel Păcuraru. care ne anunța cum îl aduce în România pe Tucker Carlson și pe Elon Musk.

În martie 2025, site-ul lui Stănică susținea că fostul secretar de stat american Anthony Blinken ar fi subiectul unei „investigații pentru implicarea în anularea alegerilor din 6 decembrie” din România. Apoi, are loc un turneu european al șefei Comunității Americane de Informații, Tulsi Gabbard care va discuta despre alegerile anulate din România. Și tot așa...

Narațiuni pro-Georgescu, dezinformări crase, preluate de conspiraționiștii noștri.

“Ovidiu Stănică este fostul consilier județean care, în luna decembrie (n.n. 2024), solicita sume de bani de la oamenii de afaceri români în numele unui fost candidat independent. Scopul acestei cereri era achiziționarea unui avion pentru a aduce „celebrități” din SUA care să-l sprijine pe Călin Georgescu.

Stănică se prezenta ca președintele Federației Europene a Camerelor Bilaterale de Comerț, organizație în care colaborează cu doi foști ambasadori din România, Belarus și Palestina”, scriam atunci.

În era digitală, manipularea opiniei publice se desfășoară adesea prin operațiuni rafinate de plasare de conținut, mascate sub forma unor opinii legitime.

Analizând scandalul legat de publicarea și ștergerea ulterioară a unui articol din publicația americană Newsweek, putem descifra mecanismul prin care editorialele sau opiniile semnate de entități fictive sunt transformate în „poziții oficiale” ale presei internaționale.

Iată care sunt pașii clasici ai unei astfel de operațiuni.

O campanie eficientă începe cu construirea unei identități pretins credibile, dar imposibil de verificat, și cu testarea argumentelor pe platforme mai mici și permisive. Silvia Uscov a evidențiat câteva elemente importante.

Pe 24 iunie 2026, publicația britanică Comment Central a publicat textul „In a Democracy, Calin Georgescu should be Romania's President”. Articolul a fost semnat sub numele „Sheridan Hanson”, profil prezentat drept scriitoare independentă stabilită la Londra.

Platforma Comment Central funcționează pe un model de contribuții editoriale deschise, fiind adesea folosită pentru plasarea de texte de opinie (op-eduri). În mod suspect, profilul Sheridan Hanson are un singur articol publicat, fără a lăsa vreo altă urmă profesională în mediul online.

După ce mesajul a fost testat pe o platformă redusă, acesta este rafinat și transferat către un brand media cu autoritate globală.

Câteva săptămâni mai târziu, în secțiunea de Opinii a revistei online "Newsweek", a apărut un articol cu titlul „The US Should Defend Democracy, and Calin Georgescu, in Romania”. Acest text a fost semnat de „Dennis Portman”, o persoană prezentată cu o biografie-șablon aproape identică: scriitor stabilit la Londra. La fel ca în cazul anterior, „Dennis Portman” nu există în mediul academic, nu are legături cu vreun ONG și nici alte texte publicate.

Ambele articole au folosit o arhitectură argumentativă identică, insistând pe opoziția dintre cele nouă milioane de votanți și cei nouă judecători, dar și pe ideea că anularea alegerilor ar fi în avantajul lui Vladimir Putin.

Scopul principal al publicării în afara granițelor este validarea. Odată publicat sub o umbrelă celebră, textul este reintrodus în piața țintă, în acest caz, România, pentru a crea presiune publică.

Articolele apărute în presa occidentală au fost preluate imediat de thediplomaticaffairs.com, un portal auto-intitulat think tank din Geneva. Site-ul respectiv este administrat de Ovidiu Stănică, o persoană cu un istoric documentat în publicarea de articole atribuite unor colaboratori fictivi, cu fotografii false.

La nivelul presei românești, opinia asumată de un autor necunoscut a fost rapid transformată într-un editorial instituțional, promovat sub titluri de tipul „Newsweek lansează un avertisment dur”.

Publicul intern vede astfel doar rezultatul final: iluzia că prestigioasa presă americană a preluat narativa respectivă.

Când astfel de nereguli atrag atenția specialiștilor, reacțiile platformelor media trădează adesea breșele grave de securitate editorială. La scurt timp după semnalarea problemelor, Newsweek a șters articolul fără a publica vreo notă explicativă, erată sau corecție transparentă, așa cum prevăd normele jurnalistice.

Într-un răspuns ulterior, redactorul-șef al Newsweek, Jennifer H. Cunningham, a catalogat publicarea drept o „neatenție”, admițând că textul nu corespundea standardelor editoriale ale revistei.

Ștergerea netransparentă a materialului va alimenta discursul conspiraționist privind modul în care a ajuns pe site și cum a fost scos, deschizând calea speculațiilor referitoare la finanțarea sau la presiunile din spatele acestei campanii.

Deja site-ul lui Ovidiu Stănică a scris: „Această explicație ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri. Articolul din Newsweek nu era o ciornă obscură uitată undeva într-un sistem de management al conținutului. A fost publicat pe site-ul uneia dintre cele mai cunoscute reviste de știri din America. Avea un titlu, o biografie a autorului, un URL permanent și a fost promovat pe rețelele de socializare ale secțiunii Newsweek Opinion. Publicațiile românești l-au remarcat rapid și au început să relateze despre argumentele sale. Apoi, brusc, a dispărut.”

Exact cum spuneam: faci cumva să apară un articol într-o publicație străină, scris de un autor care nu există, îl promovezi, redacția descoperă găinăria, scoate articolul, apoi promovezi teoria conspirației...

Cazul Călin Georgescu-Newsweek ne va arăta cum se poate transforma o operațiune de PR prost făcută, într-o nouă cărămidă pusă la temelia suveranismului afișat la târgurile de duminică.