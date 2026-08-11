Regula celor doi litri de apă pe zi, pusă sub semnul întrebării. Concluziile celor mai recente studii

De ani de zile, recomandarea „doi litri de apă pe zi” a fost tratată ca o regulă universală, însă cercetările recente arată că nevoile reale ale organismului sunt mult mai variabile. Cantitatea optimă de apă depinde de vârstă, activitate, climă și stil de viață, iar hidratarea nu poate fi redusă la o cifră fixă valabilă pentru toată lumea.

Regula celor doi litri de apă pe zi, repetată adesea ca recomandare universală, nu se potrivește tuturor. Un studiu amplu realizat de Institutul Național pentru Inovații Biomedicale, Sănătate și Nutriție din Japonia arată că necesarul zilnic de apă variază considerabil în funcție de vârstă, sex, nivel de activitate, mediu și starea generală de sănătate. Analiza a inclus peste 5.600 de persoane din 23 de țări și a demonstrat că organismul fiecăruia gestionează diferit aportul și pierderile de apă.

Cercetătorii au calculat schimbul total de apă din organism — adică volumul de apă care intră și iese zilnic — luând în considerare lichidele consumate, apa din alimente, producția metabolică și pierderile prin respirație, transpirație, urină și scaun. Rezultatele arată că nu există o cantitate standard potrivită pentru toți, ci un necesar care se adaptează permanent la condițiile individuale.

Schimbul zilnic de apă la adulți a variat între aproximativ un litru și peste șase litri, iar în situații extreme — cum sunt sportivii de performanță — a depășit chiar zece litri. Aceste valori includ întreaga apă utilizată de organism, nu doar apa băută.

Studiul arată că bărbații între 20 și 30 de ani au avut cele mai mari valori, cu o medie de 4,3 litri pe zi, iar femeile între 25 și 60 de ani au avut o medie de 3,4 litri. La persoanele de peste 70 de ani, schimbul de apă a fost mai redus, pe fondul scăderii masei musculare și al modificărilor metabolice.

Activitatea fizică influențează puternic necesarul: persoanele active au avut nevoie, în medie, de încă un litru de apă pe zi față de cele sedentare. Temperaturile ridicate au același efect — în regiunile unde temperaturile depășesc 30°C, schimbul de apă crește cu aproximativ un litru pe zi.

Mediul înconjurător joacă un rol esențial. La altitudini mari, organismul pierde mai multă apă prin respirație, iar pentru fiecare 1.000 de metri peste nivelul mării, necesarul zilnic crește cu aproximativ 500 ml. Umiditatea, nivelul de dezvoltare al țării, alimentația și stilul de viață sunt factori care influențează suplimentar modul în care corpul gestionează apa.

Studiul subliniază că organismul reglează fin pierderile și retenția de apă. Când bem puțin sau pierdem mult prin transpirație, rinichii reduc cantitatea de urină și o concentrează. Când bem mai mult, surplusul este eliminat, iar urina devine mai deschisă la culoare.

Rezultatele arată clar că recomandarea celor doi litri pe zi nu poate fi aplicată uniform. Consumul optim de apă trebuie ajustat în funcție de vârstă, activitate, climă, altitudine și starea de sănătate. În locul unei reguli rigide, cercetătorii recomandă o abordare flexibilă, adaptată nevoilor reale ale organismului și condițiilor în care trăim.