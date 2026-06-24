O descoperire medicală recentă aduce în prim-plan beneficiile remarcabile ale alimentației asupra organismului uman. O echipă internațională de cercetători a demonstrat că o variantă specifică a dietei mediteraneene poate influența în mod pozitiv activitatea genelor responsabile de sănătatea sistemului cardiovascular, prevenirea diabetului și încetinirea procesului de îmbătrânire. Anunțul oficial a fost făcut de Universitatea Ben-Gurion din Negev, conform Xinhua.

Studiul de specialitate a fost publicat în prestigioasa revistă Clinical Nutrition și a urmărit îndeaproape modul în care această versiune îmbunătățită a dietei mediteraneene acționează la nivel molecular. Spre deosebire de varianta clasică, acest stil de viață pune un accent deosebit pe produsele de origine vegetală.

Meniul zilnic include un consum ridicat de nuci, ceai verde și un shake special obținut din planta acvatică Mankai. În același timp, o regulă strictă a acestui regim presupune reducerea drastică sau chiar eliminarea completă a cărnii roșii și a produselor din carne procesată.

În urma analizelor realizate pe parcursul monitorizării, specialiștii au observat transformări clare în corpul participanților. Persoanele care au adoptat dieta mediteraneeană verde au înregistrat niveluri semnificativ mai mari de folați. Această vitamină are un rol crucial în procesele biologice, fiind direct implicată în reglarea expresiei genetice.

Efectele acestor transformări moleculare s-au reflectat rapid în starea generală de sănătate. Cercetătorii au asociat aceste modificări cu o gestionare mult mai eficientă a nivelului de zahăr din sânge, cu diminuarea proceselor inflamatorii din corp și cu reducerea depozitelor de grăsime de la nivelul ficatului și al organelor interne.

Un alt aspect important scos la iveală de cercetare vizează persoanele care au o predispoziție genetică spre afecțiunile cardiovasculare. Datele colectate arată că subiecții care prezentau acești factori de risc genetici au avut cel mai mult de câștigat de pe urma noului regim. Indicatorii lor privind riscul de boli cardiace s-au îmbunătățit considerabil, comparativ cu situația celor care nu au făcut modificări în alimentație.

În concluzie, autorii studiului au declarat că rezultatele cercetării susţin ideea că alegerile alimentare pot juca un rol important în sănătatea pe termen lung şi în prevenirea bolilor. Alimentația corectă devine astfel nu doar o metodă de menținere a greutății, ci un instrument real de control al propriei genetici.