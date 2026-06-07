Cantitatea de carne prezentă pe mesele oamenilor din întreaga lume a crescut semnificativ în ultimele șase decenii, iar carnea de pasăre este categoria care a înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție. Datele analizate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) arată că disponibilitatea cărnii la nivel global este astăzi de aproape patru ori mai mare decât în anii 1960.

Potrivit raportului publicat de FAO, cantitatea de carne de pasăre disponibilă pentru fiecare locuitor al planetei a urcat de la mai puțin de 3 kilograme în 1961 la aproximativ 17 kilograme în 2022.

Practic, pe piață există acum de aproape șase ori mai multă carne de pui raportată la numărul de locuitori decât în urmă cu șase decenii. Dacă în cazul cărnii de porc cantitatea disponibilă pentru populație s-a dublat, până la aproximativ 15 kilograme pe persoană, carnea de vită și-a păstrat nivelurile din trecut, cu o medie de circa 9 kilograme pentru fiecare locuitor.

Per ansamblu, cantitatea medie de carne disponibilă la nivel mondial a crescut de la 25 la 47 de kilograme pe persoană în intervalul analizat.

Specialiștii ONU atrag atenția că agricultura rămâne unul dintre cele mai poluante domenii economice la nivel global. Estimările arată că emisiile generate de acest sector vor continua să crească în următorii ani, iar cea mai mare parte a majorării va proveni din activitățile zootehnice.

Potrivit raportului, aproximativ 80% din creșterea prognozată a emisiilor agricole în următorul deceniu va fi legată de creșterea animalelor.

În același timp, o parte importantă a producției este pierdută înainte de a ajunge la populație. Aproximativ 14% din carnea și laptele obținute la nivel mondial sunt risipite pe parcursul lanțului de aprovizionare sau după ce ajung în magazine și restaurante.

Raportul evidențiază și diferențele majore existente între regiunile lumii în ceea ce privește accesul la alimentele de origine animală.

„Distribuția regională și accesul sunt încă foarte inegale. În timp ce țările bogate au în continuare un consum ridicat și stabil, în țările sărace mulți oameni nu își permit să cumpere produse de origine animală”, a explicat Daniela Battaglia, expert ONU în zootehnie.

Datele arată că statele dezvoltate continuă să înregistreze niveluri ridicate ale cererii pentru astfel de produse, în timp ce în multe regiuni sărace acestea rămân greu accesibile din motive economice.

Deși raportul prezintă efectele pe care producția animalieră le are asupra mediului și evidențiază rolul statelor bogate în creșterea cererii pentru carne, documentul nu formulează recomandări explicite privind reducerea cantităților de produse de origine animală din alimentație.

Această abordare a fost criticată de cercetători specializați în probleme de mediu și schimbări climatice.

Potrivit cercetătorilor de la Institutul pentru Mediu din Stockholm, „raportul descrie clar problema, însă evită să tragă concluzia că țările bogate ar trebui să reducă consumul de produse de origine animală”.

Specialiștii suedezi consideră că explicația ține de obiectivul documentului, care urmărește să evidențieze rolul alimentelor de origine animală în asigurarea securității alimentare și a unei nutriții adecvate.

„O astfel de abordare poate fi justificată în țările unde oamenii nu au suficientă hrană. În statele bogate însă, argumentele legate de sănătate și protecția mediului arată că ar trebui consumată mai puțină carne”, arată aceștia.

Mai multe alimente vegetale, mai puțină presiune asupra mediului

Experții ONU specializați în schimbări climatice susțin că orientarea către o alimentație bazată într-o măsură mai mare pe produse vegetale reprezintă una dintre cele mai eficiente modalități prin care populația poate contribui la reducerea impactului asupra climei.

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură a anunțat că până la sfârșitul anului va publica un nou raport dedicat efectelor pe care creșterea animalelor le are asupra mediului, inclusiv în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră și utilizarea resurselor naturale.