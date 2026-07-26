Duminica este momentul în care întreaga familie se adună în jurul mesei pentru a petrece timp împreună și a savura preparate gătite cu grijă. Dacă ești în căutarea unei rețete rapide, gustoase și pe placul tuturor, pastele cremoase cu pui și ciuperci sunt alegerea ideală. Se prepară ușor, au un sos fin și aromat, iar în mai puțin de o oră poți pune pe masă un prânz consistent, perfect pentru o zi petrecută alături de cei dragi.

Ingredientele sunt suficiente pentru patru persoane.

400 g paste penne sau tagliatelle

500 g piept de pui

300 g ciuperci champignon

250 ml smântână pentru gătit

80 g parmezan ras

3 căței de usturoi

o ceapă mică

2 linguri ulei de măsline

30 g unt

sare

piper

o linguriță oregano

pătrunjel verde tocat pentru servire

Taie pieptul de pui în cuburi potrivite și asezonează-l cu sare, piper și oregano. Încinge uleiul și untul într-o tigaie încăpătoare, apoi rumenește carnea timp de 6-8 minute, până capătă o culoare aurie. Scoate puiul pe o farfurie.

În aceeași tigaie adaugă ceapa tocată mărunt și gătește-o două minute. Pune usturoiul zdrobit, apoi ciupercile feliate și lasă-le pe foc până când lichidul lăsat de acestea se evaporă.

Toarnă smântâna pentru gătit peste ciuperci și amestecă ușor. Adaugă parmezanul ras și lasă sosul să fiarbă la foc mic 3-4 minute, până când se îngroașă.

Pune din nou bucățile de pui în tigaie și amestecă pentru ca toate ingredientele să se combine.

Fierbe pastele în apă cu sare, respectând timpul recomandat pe ambalaj. Păstrează un polonic din apa în care au fiert, apoi scurge-le.

Adaugă pastele în sos și amestecă bine. Dacă este nevoie, toarnă puțin din apa păstrată pentru a obține un sos mai fin și mai catifelat.

Presară deasupra pătrunjel verde tocat și puțin parmezan ras. Pastele sunt cele mai gustoase imediat după preparare.