Cum te poți bucura de carnea de pui și a doua zi

Puiul prăjit este unul dintre preparatele care își schimbă textura după ce este ținut la frigider, deoarece crusta crocantă absoarbe umezeala, iar carnea își pierde din suculență. Din acest motiv, multe persoane aleg să îl folosească în salate a doua zi sau chiar să îl arunce.

Una dintre cele mai bune metode rămâne cuptorul clasic, fie electric, fie pe gaz, deoarece permite o încălzire uniformă și ajută la refacerea crustei.

Puiul poate fi scos din frigider cu puțin timp înainte, astfel încât să ajungă mai aproape de temperatura camerei, apoi se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și se introduce în cuptorul preîncălzit la aproximativ 180–200 de grade Celsius.

Pentru a obține din nou crusta crocantă, se poate adăuga un strat foarte subțire de ulei pe suprafața puiului. După 20 de minute la cuptor, bucățile de carne vor fi gata de savurat.

Dacă nu ai prea mult timp la dispoziție, microunde rămâne o soluție rapidă, deși nu oferă aceeași textură crocantă.

Puiul se așază într-un vas potrivit pentru microunde, de preferat pe hârtie de copt, iar deasupra se poate pune un prosop de hârtie.

Reîncălzirea se face în reprize scurte, de câte 20–30 de secunde, pentru a evita uscarea cărnii, iar bucățile se pot întoarce între etape pentru o încălzire mai uniformă.

O alternativă eficientă este reîncălzirea în tigaie, deoarece ajută în special la refacerea crustei crocante. Tigaia se încălzește la foc mediu, iar puiul se adaugă fără prea mult ulei, doar cât să nu se lipească, astfel încât încălzirea să fie treptată și uniformă. În acest mod, crusta își recapătă din textura inițială, iar interiorul rămâne suculent.

Friteuza cu aer cald este una dintre cele mai moderne metode de reîncălzire, deoarece circulația aerului fierbinte ajută la recrearea texturii crocante fără ulei suplimentar. Puiul se introduce pentru câteva minute la temperatură medie, iar rezultatul este adesea foarte apropiat de cel proaspăt prăjit.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este încălzirea la o temperatură prea ridicată, deoarece aceasta usucă rapid carnea și întărește crusta. În plus, dacă puiul nu este păstrat corect la frigider înainte de reîncălzire, rezultatul nu va fi pe măsura așteptărilor.