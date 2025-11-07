Cât costă un kilogram de carne de pui de țară. Prețurile îi trimit pe români la supermarket

În ultimii ani, carnea de pui de țară ajunge tot mai rar pe mesele românilor care locuiesc în marile orașe. Având în vedere că aceasta nu poate fi găsită la tot pasul, iar fermierii nu sunt dispuși să o vândă ieftin, majoritatea cumpărătorilor sunt nevoiți să o cumpere din supermarketuri precum Lidl, Kaufland, Auchan sau Penny. Într-o băcănie din București, un pui de țară de 1,8 kilograme ajunge la 107 lei. Comparativ, un kilogram de pui crescut industrial, din ferme comerciale, costă în jur de 35 de lei, ceea ce face ca diferența să fie semnificativă pentru familiile cu buget restrâns.

La fel ca în alte sectoare, cei care cresc păsări trebuie să facă față unor cheltuieli semnificative. De exemplu, kilogramul de porumb utilizat pentru hrana păsărilor ajunge la 1,35 de lei per kilogram, în timp ce kilogramul de grâu costă 1 leu.

În plus, timpul mai îndelungat necesar creșterii puilor de țară, comparativ cu cei industriali, generează costuri suplimentare pentru fermieri.

În unele supermarketuri, kilogramul de pulpe de pui superioare costă în jur de 28 de lei, în timp ce pulpele inferioare ajung la 24,99 lei.

De asemenea, pieptul de pui dezosat costă aproximativ 45 de lei pe kilogram, iar aripioarele se vând cu aproximativ 24 de lei/kg.

Pe lista celor mai accesibile produse din carne de pui sunt ficățeii, care se vând cu aproximativ 15–19 lei pe kilogram. De asemenea, un kilogram de tacâmuri de pui între 7 și 8 lei.

O variantă la fel de piperată ca preț este și carnea de curcan. Pieptul de curcan se vinde în magazine cu aproximativ 70 de lei pe kilogram, în timp ce un kilogram de pulpe inferioare ajunge la aproape 30 de lei. La o fermă de lângă Capitală, prețul unui curcan de 9 kilograme costă 470 de lei.