Provizii pentru vremuri grele. Ce alimente te pot ține pe linia de plutire în caz de război

Într-o lume tot mai instabilă, în care incertitudinile geopolitice și dezastrele naturale pot apărea peste noapte, o gospodărie bine pregătită poate face față unor astfel de situații. Specialiștii în supraviețuire și nutriție de la foodbunker.co.uk recomandă constituirea unei rezerve alimentare de lungă durată, care să asigure hrana familiei pentru cel puțin câteva săptămâni.

Pregătirea pentru situații neprevăzute nu trebuie confundată cu teama, ci privită ca un act de responsabilitate din partea fiecăruia dintre noi. Crearea unui stoc alimentar planificat inteligent reprezintă o formă de protecție pentru familie, fie că ne confruntăm cu o posibilă criză alimentară, o întrerupere prelungită a curentului electric sau, în cel mai rău scenariu, cu o situație de conflict armat.

Cel mai sumbru scenariu, pe care nimeni nu dorește cu adevărat să-l ia în calcul, este izbucnirea unui al Treilea Război Mondial. Totuși, privind tensiunile și evenimentele tot mai alarmante de pe scena internațională, teama că un asemenea conflict global ar putea deveni realitate nu mai pare deloc o simplă speculație, ci o posibilitate tot mai greu de ignorat.

La începutul acestui an, indicatorul simbolic al Ceasului Apocalipsei a fost avansat la doar 89 de miezul nopții, marcând cea mai mică distanță față de „sfârșitul simbolic” din istoria sa. Ceasul a fost folosit imediat după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a arăta cât de aproape crede știința că lumea este aproape de anihilare, fie ea de natură ecologică sau nucleară.

Acum 78 de ani, oamenii de știință au creat un simbol menit să reflecte starea lumii: Doomsday Clock, cunoscut și ca „Ceasul Apocalipsei”, care indică cât de aproape se află omenirea de un dezastru global.

În ultimii doi ani, ceasul a rămas la 90 de secunde până la miezul nopții, în contextul tensiunilor internaționale și al crizelor majore: războiul din Ucraina, riscul unui conflict nuclear, violențele dintre Israel și Hamas în Gaza, precum și amenințările generate de schimbările climatice.

„Am apropiat ceasul de miezul nopții deoarece nu observăm progrese suficiente în gestionarea marilor provocări globale, inclusiv pericolele nucleare, schimbările climatice, amenințările biologice și evoluțiile rapide în domeniul tehnologiilor disruptive, cum ar fi inteligența artificială,” a declarat Daniel Holz, președintele Consiliului pentru Știință și Securitate al Bulletin of the Atomic Scientists.

De la invazia Rusiei în Ucraina s-a declanșat o criză majoră a costului vieții, provocând creșteri rapide ale prețurilor la alimente, energie și carburanți. Impactul s-a resimțit puternic în gospodării, unde accesul la produse de bază a devenit tot mai dificil.

În această situație, anumite alimente cu durată lungă de păstrare și valoare nutritivă ridicată au devenit esențiale. Printre acestea se numără conservele de carne și legume, orezul, pastele, făina, zahărul, sarea și uleiul. Leguminoasele uscate, precum lintea, fasolea și năutul, rămân surse valoroase de proteine vegetale.

De asemenea, alimentele care oferă energie rapidă și nu necesită refrigerare, mierea, biscuiții, fructele deshidratate și nucile, sunt recomandate pentru perioadele de criză. Apa, însă, rămâne prioritară: fiecare persoană ar trebui să dispună de minimum doi litri pe zi, depozitați în recipiente sigure.

Etichetarea corectă, rotația periodică a alimentelor și păstrarea lor în locuri ferite de umiditate și lumină pot asigura nu doar supraviețuirea, ci și un minim confort psihologic în perioade tensionate.

Retailerul Food Bunker atrage atenția că, deși un al Treilea Război Mondial rămâne puțin probabil, acesta ar putea avea efecte serioase asupra securității alimentare, perturbând comerțul internațional și producția agricolă. La nivel individual, recomandarea este ca fiecare gospodărie să își constituie rezerve de alimente, să învețe să cultive și să conserve produse proprii și să sprijine producătorii locali.

Există câteva categorii de alimente pe care fiecare gospodărie ar trebui să le aibă la îndemână în caz de criză. Acestea sunt alimente cu o durată lungă de conservare și un aport nutritiv ridicat.

Mierea se numără printre acestea datorită rezistenței sale remarcabile. Studiile arheologice au demonstrat că mierea descoperită în mormintele egiptene era încă comestibilă după mii de ani, fiind inospitalieră pentru bacterii. În plus, oferă un aport caloric semnificativ, ceea ce o face ideală în situații de urgență.

Orezul reprezintă un alt aliment-cheie. Orezul alb crud poate fi păstrat până la cinci ani, dar dacă este depozitat în condiții speciale, fără aer, poate rezista până la 30 de ani, potrivit Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA.

Untul de arahide combină grăsimi și calorii cu vitamina E, ceea ce îl transformă într-o sursă nutritivă importantă. Durata sa de păstrare variază între trei și cinci ani, iar chiar și dacă își pierde din savoare, nu devine periculos pentru consum.

Batoanele energizante, realizate din ovăz, stafide, semințe și alte ingrediente uscate, oferă nutrienți esențiali și o durată lungă de valabilitate, fiind perfecte pentru perioade în care accesul la alimente proaspete este limitat.

Carnea deshidratată (jerky) nu este foarte populară în România, însă preparată acasă, aceasta poate rezista până la două luni. Sigilarea în vid și congelarea extind această durată până la un an, conform recomandărilor USDA.

Majoritatea tipurilor de carne, inclusiv pui, vită, porc și pește, pot fi păstrate la congelator timp de până la un an fără a pierde siguranța consumului. Cuburile de bulion sunt o opțiune excelentă pentru sosuri și supe au o durată lungă de valabilitate, atât timp cât ambalajul nu este deteriorat.

Produsele bogate în calorii și nutrienți, cum ar fi porumbul, morcovii, cartofii, fasolea, lintea sau supele gata preparate, pot fi păstrate ani de zile, fiind și o soluție economică.

Cazul celebru al lui Les Lailey, care a mâncat o conservă de pui din 1956 fără nicio problemă în 2006, ilustrează perfect rezistența acestui tip de aliment. Puiul fusese primit în dar la nunta sa și a fost păstrat intact timp de 50 de ani.

„Am spus mereu că la 50 de ani de la nuntă voi mânca puiul acela și așa am făcut”, a declarat Lailey pentru BBC, precizând că nu a avut parte de efecte adverse.

Laptele praf este o altă alternativă durabilă, diferită de laptele proaspăt care se strică rapid. Acest aliment stabil la raft poate fi păstrat foarte mult timp, existând cazuri în care laptele praf degresat a rezistat peste 25 de ani.

Și nu trebuie uitat extractul de vanilie, un ingredient care, chiar și după ani de depozitare, își păstrează aroma. Într-o situație de maximă urgență, acesta poate aduce un plus proviziilor de bază, precum făina sau untul, relatează Alex Evans, redactor adjunct la Daily Express Online.