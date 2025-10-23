Medvedev acuză SUA de „act de război”. Lovitura lui Trump îl doare rău pe Putin

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat joi că măsurile recente luate de Statele Unite sub conducerea lui Donald Trump împotriva companiilor petroliere ruse pot fi considerate „un act de război” la adresa Federației Ruse.

Declarațiile au fost făcute pe canalul său oficial de Telegram, în contextul în care Washingtonul a impus un nou set de sancțiuni economice vizând principalele surse de venit ale Moscovei.

Administrația Trump a introdus un nou pachet de măsuri economice împotriva Rusiei, care include restricții severe pentru companiile Rosneft și Lukoil, doi dintre cei mai mari producători de petrol din țară.

Conform anunțului făcut de Casa Albă, scopul sancțiunilor este de a limita capacitatea Rusiei de a finanța acțiunile militare din Ucraina.

De asemenea, președintele Trump a anulat întâlnirea programată cu omologul rus, Vladimir Putin, motivând decizia prin „lipsa progresului acolo unde este cel mai necesar”.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Dmitri Medvedev a acuzat Statele Unite că au trecut de la o poziție diplomatică la una ostilă.

„Statele Unite sunt adversarul nostru, iar vorbărețul lor «pacificator» a pornit acum complet pe calea războiului cu Rusia”, a scris acesta.

El a continuat afirmând:

„Deciziile luate reprezintă un act de război împotriva Rusiei. Iar acum Trump s-a aliniat în totalitate cu Europa nebună.”

Declarațiile lui Medvedev au fost făcute la scurt timp după anunțul privind sancțiunile și au fost preluate de mai multe instituții media internaționale.

Ministerul rus de Externe a descris sancțiunile impuse de Washington drept „contraproductive” și a declarat că obiectivele Moscovei în Ucraina rămân „nedeclarate public, dar neschimbate”.

Totodată, oficialii ruși au afirmat că măsurile economice adoptate de SUA nu vor avea efect asupra „deciziilor strategice” ale Kremlinului.

După anunțarea sancțiunilor, prețul petrolului pe piețele internaționale a crescut cu aproximativ 3%, investitorii reacționând la posibilitatea reducerii exporturilor de energie din Rusia.

În același timp, Uniunea Europeană a aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, care include interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat provenit din Rusia.

Anularea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, combinată cu reacția dură a Moscovei, indică o deteriorare a relațiilor bilaterale dintre cele două state.

Potrivit analiștilor citați de Reuters, tensiunile actuale pot conduce la o nouă perioadă de incertitudine diplomatică și economică, în special în Europa de Est.

În acest context, nu este clar dacă Moscova va răspunde prin măsuri similare sau va căuta o modalitate de dezescaladare.

Declarațiile lui Dmitri Medvedev reprezintă una dintre cele mai directe reacții ale oficialilor ruși la adresa administrației americane din ultimul an.

În timp ce Washingtonul susține că sancțiunile au scopul de a reduce finanțarea războiului din Ucraina, Moscova le consideră o amenințare la adresa securității sale naționale.

Pe fondul acestor tensiuni, perspectivele pentru reluarea dialogului diplomatic între Statele Unite și Rusia rămân incerte.