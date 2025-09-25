Din cuprinsul articolului Moscova a reacționat prompt

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declanșat un val de reacții la Moscova după comentariile făcute la cea de-a 80-a Adunare Generală a ONU, în urma întâlnirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-o postare pe Truth Social, liderul american a susținut că Rusia este „implicată fără a avea o țintă” în războiul din Ucraina și a comparat Moscova cu un „tigru de hârtie”. Sugerând totodată că Ucraina ar putea, cu sprijin european, să-și refacă granițele din 1991, inclusiv Crimeea.

Trump a afirmat că, sprijinită de Uniunea Europeană, Ucraina nu doar că are șansa de a recâștiga teritoriile ocupate, ci ar putea „merge și mai departe”. El a deplâns durata conflictului, de peste trei ani, spunând că aceasta „nu face cinste” Rusiei. Președintele a indicat și că Washingtonul va continua aprovizionarea cu armament NATO, armament care poate ajunge în Ucraina prin mecanismele aliate. Întrebat despre posibile garanții de securitate pentru Kiev, Trump a nuanțat: „Vom avea ocazia să discutăm mai târziu. Este încă prea devreme să răspundem la o astfel de întrebare.”

Deși a remarcat că Rusia rămâne o putere militară „imensă” și că războiul nu se va încheia curând, Trump a subliniat că relația sa personală cu Vladimir Putin este „lipsită de semnificație” în raport cu realitățile de pe front: „Am crezut că va fi cel mai ușor lucru datorită relației mele cu Putin… Din păcate, acea relație nu înseamnă nimic.”

Replica Kremlinului a venit prompt. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a ironizat eticheta „tigru de hârtie”, amintind că Rusia este asociată tradițional cu simbolul ursului și „nu există urși de hârtie”. El a sugerat că evaluarea lui Trump repetă „versiunea lui Zelenski” asupra conflictului. La rândul său, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a acuzat liderul american că trăiește într-o „realitate alternativă”, în care „Kievul câștigă, Rusia e făcută bucăți, iar economia Ucrainei înflorește din propriile resurse”.

Comentatorii politici ruși au interpretat mesajele lui Trump ca pe un posibil semnal al unei „noi faze de escaladare”, în care limitele stabilite în negocierile de pace se estompează. Politologul Aleksei Cescnakov a vorbit despre „un nou val al confruntării”. În același timp analiști ai proiectului Vatfor au remarcat inconsecvențe în pozițiile liderului american, sugerând că linia sa de fond vizează sancțiuni suplimentare și finanțarea directă a războiului.

Corespondenții de front Aleksandr Koț și Aleksandr Sladkov au criticat dur declarațiile, susținând că Ucraina nu își va recăpăta teritoriile și catalogând retorica lui Trump drept „jignitoare, dar goală”.

În acest climat tensionat, declarațiile de la New York par să fi înghețat și mai mult perspectivele unei reconcilieri între Washington și Moscova, comentează presa rusă.