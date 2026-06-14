Milioane de cumpărători ajung să arunce în fiecare an o cantitate uriașă carne care ar fi bună de mâncat, din cauza modului în care interpretează informațiile de pe ambalaj, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Auburn din Statele Unite. Specialiștii susțin că datele „sell-by” (termenul până la care produsul trebuie vândut de comerciant) sunt adesea prea conservatoare și se bazează mai degrabă pe modificări de aspect decât pe siguranța alimentară propriu-zisă, arată Foxnews.

Descoperirea ar putea contribui la reducerea risipei alimentare, a costurilor economice și a impactului asupra mediului. Potrivit cercetătorilor, datele de vânzare pentru carnea de vită sunt stabilite, de regulă, la aproximativ patru zile după ambalare, moment în care produsul începe să își piardă culoarea roz intensă.

Însă schimbarea culorii nu înseamnă automat că alimentul a devenit periculos.

„Dacă un consumator observă că, în a treia zi, carnea sa a devenit maronie și se apropie de data înscrisă pe ambalaj, ar putea crede că este alterată. În realitate, este vorba doar despre o degradare a calității vizuale. Carnea poate fi în continuare sigură pentru consum”, a explicat Isabella Gafanha, masterandă la Universitatea Auburn și membră a echipei de cercetare.

Pentru a înțelege mai bine procesul de alterare, cercetătorii au monitorizat timp de 14 zile evoluția comunităților microbiene din pachetele de carne tocată de vită. Folosind modele predictive și tehnologii de analiză avansată, aceștia au urmărit legătura dintre activitatea bacteriană și apariția semnelor de degradare.

Rezultatele au arătat că modelele de alterare pot fi anticipate cu o precizie ridicată, ceea ce deschide calea către stabilirea unor date de valabilitate mai apropiate de realitatea biologică a produselor.

Experții consideră că impactul economic al unei astfel de tehnologii ar putea fi semnificativ. Potrivit lui Darin Detweiler, specialist în politici de siguranță alimentară la Universitatea Northeastern, chiar și o prelungire sigură a duratei de comercializare cu una sau două zile ar putea genera economii de sute de milioane de dolari anual în industria cărnii de vită.

„Este una dintre acele situații rare în care profitabilitatea și sustenabilitatea pot merge mână în mână”, a declarat acesta.

Beneficiile nu s-ar opri însă la nivel economic. Reducerea cantității de carne aruncate ar contribui și la diminuarea impactului asupra mediului, deoarece fiecare kilogram de carne produs implică un consum important de apă, teren agricol, hrană pentru animale, energie și resurse logistice.

„Risipa alimentară reprezintă una dintre cele mai mari poveri ascunse asupra mediului. Fiecare kilogram de carne aruncat înseamnă resurse consumate inutil și emisii generate fără niciun beneficiu”, a subliniat Detweiler.

Cercetătorii avertizează totuși că sunt necesare studii suplimentare înainte ca această metodă de predicție a alterării să fie implementată pe scară largă în industrie.