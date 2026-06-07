Carnea tocată este un aliment foarte sensibil, motiv pentru care este important să fie verificată atent înainte de gătire, mai ales dacă a stat câteva zile în frigider sau a fost păstrată în condiții necorespunzătoare. Unul dintre primele lucruri pe care le poți observa este culoarea, deoarece carnea proaspătă are în mod normal o nuanță roz-roșiatică, iar atunci când începe să se strice capătă treptat o culoare maro, gri sau chiar ușor verzuie, semn clar că procesul de degradare a început.

Un alt indiciu foarte important este mirosul, deoarece o carne bună nu are un miros puternic, ci unul discret, specific. În schimb, carnea alterată dezvoltă un miros neplăcut, acru sau asemănător amoniacului, care se simte imediat după deschiderea ambalajului și nu trebuie ignorat nici dacă aspectul pare încă acceptabil.

Textura este la fel de relevantă, deoarece carnea proaspătă este fermă și se desface normal între degete, însă atunci când devine lipicioasă, cleioasă sau lasă un strat alunecos pe suprafață, este un semn că bacteriile s-au dezvoltat și că produsul nu mai poate fi gătit.

Contează foarte mult și modul în care a fost păstrată, deoarece carnea tocată trebuie ținută constant la frigider, la o temperatură sub 4 grade Celsius, iar dacă a stat mai mult de două ore la temperatura camerei, mai ales în sezonul cald, riscul de contaminare crește considerabil și este recomandat să nu mai fie consumată.

În ceea ce privește congelarea, carnea poate fi păstrată mai mult timp în congelator fără să se strice în mod vizibil, însă după decongelare trebuie folosită rapid, de obicei în una până la două zile, fără a fi recongelată dacă a stat deja prea mult timp în afara frigiderului.

Un alt detaliu pe care mulți îl ignoră este ambalajul, deoarece acesta poate oferi indicii importante despre starea produsului, mai ales atunci când devine umflat din cauza gazelor produse de bacterii în timpul procesului de degradare, sau atunci când în interior apare o acumulare neobișnuită de lichid, semn că textura cărnii s-a schimbat.