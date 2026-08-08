Trump își consolidează puterea. Senatul SUA aprobă 74 de numiri

Senatul Statelor Unite a confirmat vineri, 7 august, 74 de nominalizări făcute de președintele Donald Trump pentru funcții în administrația federală, inclusiv 11 ambasadori și șase oficiali de rang înalt ai Departamentului de Stat, potrivit Reuters. Votul s-a încheiat cu 51 de voturi pentru și 47 împotrivă, pe linii strict partizane.

Printre nominalizările aprobate se numără viitorii ambasadori ai SUA în Australia, Norvegia și Brazilia. Confirmările ocupă însă doar o parte din posturile diplomatice rămase vacante după ce administrația Trump a rechemat numeroși diplomați de carieră numiți în timpul mandatului fostului președinte democrat Joe Biden. Peste 100 de posturi de ambasador erau vacante, potrivit Reuters.

Lista aprobată de Senat include cinci persoane nominalizate pentru poziții cu rang de ambasador și 11 ambasadori pentru state străine.

Printre numele confirmate se află David Brat, fost membru republican al Camerei Reprezentanților, nominalizat pentru postul de ambasador al SUA în Australia.

Pentru Norvegia, Senatul l-a confirmat pe Michael Kavoukjian, fost ofițer CIA și avocat. În cazul Braziliei, însă, nominalizarea lui Daniel Perez ar putea întâmpina în continuare dificultăți diplomatice.

Perez, politician din Florida și aliat al secretarului de stat Marco Rubio, a fost nominalizat de Trump la 1 iunie pentru postul de ambasador la Brasilia. Guvernul brazilian nu a acordat până acum agrementul diplomatic necesar pentru numirea sa.

Senatul a aprobat, de asemenea, șase nominalizări pentru funcții de asistent al secretarului de stat.

Printre acestea se află oficiali care urmează să gestioneze dosare diplomatice importante pentru Orientul Mijlociu, Europa și emisfera occidentală. Unele dintre aceste poziții au fost ocupate interimar de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Confirmarea lor vine într-un moment în care administrația americană încearcă să ocupe mai rapid posturile-cheie din politica externă și să reducă numărul pozițiilor vacante.

Senatul a procesat nominalizările în bloc, după ce republicanii au introdus o procedură care permite examinarea simultană a unor grupuri de nominalizări. Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, anunțase anterior că această procedură urma să permită confirmarea unui nou grup de 74 de persoane.

Cazul lui Daniel Perez este deosebit de sensibil din cauza deteriorării relațiilor dintre Washington și Brasilia.

La începutul acestei săptămâni, Statele Unite au revocat viza ambasadoarei Braziliei la Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti. Decizia a venit după ce Brazilia a întârziat acordarea agrementului pentru Perez și a refuzat vizele pentru doi diplomați americani.

Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat a precizat că revocarea vizei nu echivalează cu expulzarea ambasadoarei. Potrivit oficialului, viza ar putea fi restabilită dacă situația diplomatică va fi deblocată.

Disputa face parte dintr-un conflict mai amplu între administrația Trump și guvernul președintelui brazilian Luiz Inácio Lula da Silva. Cele două țări au avut în ultimele luni divergențe legate inclusiv de comerț, politica internă a Braziliei și acuzațiile reciproce privind interferența în procesele politice interne.

Votul de vineri reprezintă un pas important pentru ocuparea posturilor vacante din administrația americană, dar nu rezolvă problema deficitului de ambasadori.

Cele 11 numiri pentru posturi de ambasador reprezintă doar o parte din cele peste 100 de poziții vacante menționate în contextul reorganizării masive a corpului diplomatic american.

Administrația Trump a rechemat numeroși diplomați de carieră numiți în timpul administrației Biden, într-o ruptură față de practica tradițională a continuității în serviciul diplomatic.