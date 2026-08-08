România este vizată sâmbătă, 8 august, de două avertizări meteorologice cod galben emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În sud-vestul și sudul țării persistă canicula, cu temperaturi maxime de 35-36 de grade Celsius, în timp ce în alte regiuni sunt prognozate furtuni, vijelii, averse și descărcări electrice. Bucureștiul se află sub cod galben de caniculă, iar după-amiaza sunt posibile și fenomene de instabilitate atmosferică.

Prima avertizare ANM este valabilă sâmbătă, 8 august, între orele 10:00 și 21:00 și vizează Banatul, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei.

Meteorologii avertizează că valul de căldură va persista în aceste regiuni, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade Celsius.

„Valul de căldură va persista în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei”, transmite ANM.

În același timp, ANM a emis un al doilea cod galben, valabil între orele 12:00 și 21:00.

Avertizarea vizează cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și, local, zonele montane.

În aceste regiuni sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică, cu intensificări ale vântului și vijelii. Vitezele la rafală vor ajunge la 50-70 km/h și, pe arii restrânse, pot depăși 80 km/h.

Sunt așteptate, de asemenea, averse, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

„În intervale scurte de timp (1-3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30-50 l/mp”, precizează ANM.

Fenomene asociate instabilității atmosferice pot apărea și în alte regiuni. În jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei sunt prognozate local intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-60 km/h.

Capitala se află, la rândul său, sub cod galben de caniculă sâmbătă, între orele 10:00 și 21:00.

Valul de căldură va persista, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Disconfortul termic se va menține ridicat, iar temperatura maximă va ajunge la 34-35 de grade Celsius.

Cerul va fi variabil, însă după-amiaza crește probabilitatea apariției unor înnorări temporar accentuate, însoțite de intensificări ale vântului, vijelii, averse și descărcări electrice.

În cazul vijeliilor, rafalele de vânt pot ajunge la 40-55 km/h.

Cantitățile de apă vor fi de 2-8 l/mp și, izolat, pot depăși 10-15 l/mp.

Avertizările emise de ANM pentru sâmbătă arată un contrast puternic între regiunile țării. În sud-vest și în sud persistă temperaturile ridicate, cu maxime de până la 36 de grade Celsius, în timp ce în alte zone instabilitatea atmosferică poate aduce vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină.

În București, ziua începe sub influența caniculei, însă după-amiaza crește probabilitatea producerii unor fenomene de instabilitate atmosferică.