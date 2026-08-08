Prognoza meteo 8 august. Avertizările meteorologilor indică menținerea unui val persistent de căldură în Banat, sudul Crișanei, precum și în zona de vest și sud a Olteniei. De asemenea, temperaturile vor rămâne ridicate și în sud-vestul și centrul Munteniei. În aceste zone se va înregistra caniculă, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, în timp ce indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge nivelul critic de 80 de unități.

Același prag critic al indicelui temperatură-umezeală și un disconfort termic resimțit puternic se vor înregistra pe arii locale și în restul regiunii Muntenia, dar și în Dobrogea.

Ecartul termic va fi extrem de extins la nivel național. Valorile maxime vor porni de la 23 de grade în nordul Moldovei și vor ajunge până la 36 de grade în Oltenia și în sud-vestul Munteniei. În ceea ce privește orele nopții, minimele vor coborî până la 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor înregistra chiar și 24 de grade.

Locuitorii din Dobrogea, dar și cei din anumite zone din Oltenia și Muntenia, se vor confrunta cu o noapte tropicală, în care valorile termice vor rămâne ridicate.

Pe lângă căldura sufocantă, vremea devine instabilă în cea mai mare parte a Olteniei, în nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local în zonele montane. În aceste regiuni sunt așteptate intensificări puternice ale vântului și vijelii cu rafale ce vor atinge 50…70 km/h, iar pe arii restrânse vor depăși 80 km/h.

De asemenea, furtunile vor aduce descărcări electrice, averse torențiale și grindină de mici dimensiuni, de 1…2 cm. Cantitățile de apă pot acumula 15…20 l/mp în intervale scurte de timp, de 1…3 ore, iar la munte se pot înregistra izolat între 30 și 50 l/mp. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, cu intensificări temporare ale vântului de 40…60 km/h și fenomene de instabilitate pe spații mici.

În Capitală, condițiile meteorologice vor fi la fel de dificile. Valul de căldură persistă, iar canicula va menține un disconfort termic ridicat, indicele temperatură-umezeală depășind ușor pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa între 34 și 35 de grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între 17 și 19 grade.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza instabilitatea atmosferică va fi în creștere. Sunt prognozate înnorări accentuate, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 40…55 km/h, însoțite de descărcări electrice și averse de 2…8 l/mp, izolat peste 10…15 l/mp.