Prognoza meteo, 17 septembrie. Ploile revin în mai multe regiuni

Joi, 17 septembrie, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor urca până la 31 de grade în vest și sud-vest. Prognoza meteo indică o zi predominant senină, însă spre seară și în timpul nopții vor apărea înnorări și ploi slabe în nord-vest, vest și local în centru, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Vremea va rămâne caldă în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării temperaturile vor depăși semnificativ valorile normale pentru această perioadă a lunii septembrie. Potrivit prognozei meteo pentru 17 septembrie, în sud-est valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice, în timp ce în restul țării acestea se vor situa peste normalul perioadei.

Cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în vest, unde temperaturile pot fi cu 6-7 grade mai ridicate decât cele obișnuite pentru această dată. În aceste condiții, vremea va deveni deosebit de caldă în unele zone.

În prima parte a zilei, cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a României. Situația se va schimba treptat spre seară, când vor apărea înnorări temporare în regiunile nord-vestice. În cursul nopții, norii se vor extinde în vestul și nordul țării și parțial în zonele centrale. Izolat sunt prognozate ploi slabe în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei. Cantitățile de apă vor fi reduse și se vor situa, în general, între 1 și 5 l/mp. Precipitații slabe sunt posibile și în Banat și în nordul Moldovei.

Prognoza meteo indică și unele intensificări ale vântului. Acesta va sufla în general slab și moderat, însă local va avea viteze mai ridicate în zona montană înaltă, precum și în Banat, Crișana și Moldova. În aceste regiuni, rafalele vor atinge în general viteze de 40-45 km/h.

Temperaturile maxime vor avea diferențe importante de la o zonă la alta. Cele mai scăzute valori din timpul zilei, de aproximativ 22-23 de grade, sunt așteptate pe litoral, în depresiuni și în zona dealurilor din centrul Moldovei. La polul opus, mercurul din termometre va urca izolat până la 31 de grade în Crișana și Banat, precum și în vestul și sudul Olteniei.

În timpul nopții, temperaturile vor coborî considerabil în unele regiuni. Minimele se vor situa între aproximativ 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade pe litoral. Dimineața și în timpul nopții există și condiții pentru formarea ceții, însă fenomenul va apărea doar izolat.

În Capitală, vremea va fi frumoasă pe parcursul zilei de joi, iar temperaturile se vor situa în jurul valorilor considerate normale pentru această perioadă a anului. Prognoza meteo pentru București indică un cer mai mult senin, fără precipitații semnificative.

Vântul va sufla slab și moderat și nu sunt prognozate intensificări importante. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27-28 de grade, astfel că după-amiaza va fi una caldă pentru jumătatea lunii septembrie.

În timpul nopții, temperaturile vor scădea, iar minima se va situa între 11 și 14 grade. Astfel, diferența dintre valorile din timpul zilei și cele din cursul nopții va fi una destul de pronunțată, chiar dacă pe parcursul zilei vremea va rămâne plăcută și predominant însorită.

Vremea se va menține caldă pentru această dată și în cea mai mare parte a zonei montane. În prima parte a zilei, cerul va fi predominant senin, însă ulterior aspectul vremii se va modifica treptat. După-amiaza, cerul va deveni variabil, iar spre seară și în cursul nopții sunt așteptate înnorări temporare în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali.

În aceste zone, pe arii restrânse, vor apărea ploi slabe. Cantitățile de apă estimate prin prognoza meteo se vor situa, în general, între 2 și 5 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a zonei montane, dar în zona înaltă sunt așteptate unele intensificări. La altitudini mari, vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40-45 km/h.

În restul masivelor, vremea va rămâne în mare parte favorabilă, iar temperaturile se vor situa peste valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a zonei de munte.