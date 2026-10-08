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A început nebunia după ce criminala Christa Pike a supraviețuit execuției. Ce spune mătușa care a crescut-o

A început nebunia după ce criminala Christa Pike a supraviețuit execuției. Ce spune mătușa care a crescut-o
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Din cuprinsul articolului

Carrie Ross, mătușa criminalei Christa Pike, condamnată la moarte pentru o uciderea și torturarea unei colege de școală, crede că faptul că nepoata ei a devenit prima deținută care a supraviețuit injecției letale în SUA ar fi un „act divin”, potrivit The New York Post.

Dumnezeu, invocat de mătușa criminalei Christa Pike

Declarațiile mătușii sunt primele vorbe din partea familiei criminalei de când aceasta s-a trezit din comă, la spital.

Carrie Ross, care a îngrijit-o în copilărie ​​pe Christa Pike, acum în vârstă de 50 de ani, spune că „o iubește ca pe o fiică” și că viața nepoatei sale ar trebui cruțată, deoarece Cel Atotputernic nu ar susține „în mod clar” executarea ei.

„Când Dumnezeu pune mâna pe cineva, Dumnezeu deține controlul”, a declarat Carrie Ross.

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„Nu Departamentul de Corecție, nu noi, ci Dumnezeu.”

În ce stare se află femeia care a supraviețuit execuției acum

Mătușa a spus că ea și alte rude nu au putut vorbi cu Christa Pike de când s-a trezit din comă marți.

Condamnata la moarte din Tennessee a fost dusă la spital în stare critică după ce a supraviețuit unei execuții eșuate pe 30 septembrie.

Christa Pike nu poate mânca și are pneumonie și un cheag de sânge în brațe, potrivit avocaților ei, după ce a primit două doze de pentobarbital, un medicament injectabil letal, la Penitenciarul de Maximă Securitate Riverbend din Nashville.

Christa Pike

Christa Pike / foto: captura video

„Am vărsat mai multe lacrimi în ultima săptămână decât am plâns în toată viața mea”, a spus Carrie Ross.

„Toată săptămâna asta a fost o ceață.”

Mătușa vrea comutarea pedepsei pentru criminala Christa Pike

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru torturarea și uciderea brutală a colegei sale de clasă, Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, într-o criză de gelozie, în ianuarie 1995, pe când avea 18 ani.

Dar mătușa Carrie Ross dorește ca pedeapsa cu moartea a nepoatei sale să fie comutată după ce aceasta a supraviețuit, argumentând că o a doua tentativă ar fi „tortură” și că a suferit destul.

„Ar fi oribil. Tortură. Nu poți face asta unui om”, a spus Ross. „Și-a terminat execuția”, a mai spus femeia.

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