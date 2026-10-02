Christa Pike a devenit prima condamnată la moarte care a supraviețuit unei injecții letale, dar a fost doar cea mai recentă dintr-o lungă și macabră istorie de execuții ratate - de la capul unui polițist ucigaș care a luat foc până la călăi beți la serviciu.

Aproximativ 3% din toate execuțiile din SUA din secolul 1890-2010 au fost ratate, potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea.

Cel mai mare număr - 85 - a fost pentru spânzurări ratate, inclusiv spânzurarea din 1901 a haiducului Tom „Black Jack” Ketchum, al cărui cap a sărit complet când a căzut, deoarece călăii nu au luat în considerare cât se îngrășase în închisoare.

Electrocuările au ocupat locul al doilea, cu mai multe incidente în care capetele deținuților condamnați au luat foc.

În 1990, capul lui Jesse Tafero, polițistul ucigaș din Florida, s-a aprins când operatorii scaunului electric au încercat, fără succes, să trimită valuri de energie electrică prin corpul său. Folosiseră din greșeală un burete sintetic neconductor sub casca sa, transformându-l într-un scurtcircuit uman.

Capul unui alt deținut din Florida a luat foc șapte ani mai târziu.

„Pedro Medina... a fost declarat mort la ora 7:10 dimineața, dar nu înainte ca un funcționar al închisorii, purtând mănuși de protecție, să ajute la stingerea flăcărilor care izbucneau din capul condamnatului, iar camera morții a umplut atât de mult fum încât s-a deschis o fereastră spre exterior”, a scris LA Times în 1997.

Injecția letală — care se dorea a fi metoda modernă și umană de a executa un criminal — a avut 75 de încercări eșuate până în 2010.

Sângele violatorului și criminalului Clayton Lockett l-a împroșcat pe medicul care a încercat să-i înfigă un ac pentru injecție letală în zona inghinală în 2014.

„Nu cred că și-a dat seama că a lovit artera și îmi amintesc că am spus că ai lovit artera. Avem sânge peste tot”, a declarat un paramedic.

Statul Alabama a avut trei injecții letale eșuate numai în 2022.

Toți cei trei prizonieri au rămas acoperiți de răni înțepate, vânătăi și, într-un caz, de tăieturi zimțate, în timp ce personalul medical încerca, fără succes, să le introducă ace în vene.

Un prizonier a zăcut legat de pat timp de 90 de minute, în timp ce paramedicii îl înțepau în mod repetat, a relatat Centrul de Informații privind Pedeapsa cu Moartea.