Evenimentul istoric

Christa Pike nu e tocmai o premieră. Lunga listă de execuții ratate în SUA

Christa Pike nu e tocmai o premieră. Lunga listă de execuții ratate în SUA
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Christa Pike a devenit prima condamnată la moarte care a supraviețuit unei injecții letale, dar a fost doar cea mai recentă dintr-o lungă și macabră istorie de execuții ratate - de la capul unui polițist ucigaș care a luat foc până la călăi beți la serviciu.

Circa 3% dintre execuții au fost ratate în SUA

Aproximativ 3% din toate execuțiile din SUA din secolul 1890-2010 au fost ratate, potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea.

Cel mai mare număr - 85 - a fost pentru spânzurări ratate, inclusiv spânzurarea din 1901 a haiducului Tom „Black Jack” Ketchum, al cărui cap a sărit complet când a căzut, deoarece călăii nu au luat în considerare cât se îngrășase în închisoare.

Electrocuările au ocupat locul al doilea, cu mai multe incidente în care capetele deținuților condamnați au luat foc.

Thomas Edward Ketchum

Thomas Edward Ketchum / foto: wikipedia

Execuții cu final macabru

În 1990, capul lui Jesse Tafero, polițistul ucigaș din Florida, s-a aprins când operatorii scaunului electric au încercat, fără succes, să trimită valuri de energie electrică prin corpul său. Folosiseră din greșeală un burete sintetic neconductor sub casca sa, transformându-l într-un scurtcircuit uman.

Capul unui alt deținut din Florida a luat foc șapte ani mai târziu.

„Pedro Medina... a fost declarat mort la ora 7:10 dimineața, dar nu înainte ca un funcționar al închisorii, purtând mănuși de protecție, să ajute la stingerea flăcărilor care izbucneau din capul condamnatului, iar camera morții a umplut atât de mult fum încât s-a deschis o fereastră spre exterior”, a scris LA Times în 1997.

Pedro Medina

Pedro Medina / foto: Florida Department of Corrections

75 de injecții letale ratate

Injecția letală — care se dorea a fi metoda modernă și umană de a executa un criminal — a avut 75 de încercări eșuate până în 2010.

Sângele violatorului și criminalului Clayton Lockett l-a împroșcat pe medicul care a încercat să-i înfigă un ac pentru injecție letală în zona inghinală în 2014.

„Nu cred că și-a dat seama că a lovit artera și îmi amintesc că am spus că ai lovit artera. Avem sânge peste tot”, a declarat un paramedic.

Statul Alabama a avut trei injecții letale eșuate numai în 2022.

Toți cei trei prizonieri au rămas acoperiți de răni înțepate, vânătăi și, într-un caz, de tăieturi zimțate, în timp ce personalul medical încerca, fără succes, să le introducă ace în vene.

Un prizonier a zăcut legat de pat timp de 90 de minute, în timp ce paramedicii îl înțepau în mod repetat, a relatat Centrul de Informații privind Pedeapsa cu Moartea.

Stiri calde

08:51 - Nike, în fața unui nou val de concedieri. Vânzările din China s-au prăbușit

08:46 - De ce simulează Canada un atac militar din partea Statelor Unite

08:37 - Earl Spencer, dezvăluiri despre puterea din spatele monarhiei britanice. Ce rol ar avea presa

08:30 - Luka Modric, la pământ după dezastrul de la Rijeka: Este prima dată în 20 de ani când simt o rușine profundă

08:22 - Universitatea Cornell, zguduită de acuzații de viol. Reprezentanții unității vor măsuri drastice

08:12 - Nicușor Dan, ținta unei povești cu „copil nelegitim”, ca și alți președinți și regi. De ce asemenea scandaluri nu mor...

HAI România!

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul ar scădea”

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul...

Proiecte speciale