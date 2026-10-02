Christa Pike, condamnată la moarte în Tennessee, se află în „stare critică, primind îngrijiri care să-i salveze viața” la spital, după ce a supraviețuit la două injecții letale, ceea ce l-a determinat pe guvernatorul statului să oprească toate execuțiile pentru anul acesta, potrivit BBC.

„Nu avem o idee despre prognosticul ei și nici prea multe noutăți despre starea ei de sănătate în acest moment”, a declarat joi reporterilor avocatul ei, Randy Spivey. „Dar știm că este în viață acum.”

Avocații ei cer acum comutarea pedepsei. Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea lui Colleen Slemmer.

Miercuri i s-au injectat două doze letale de pentobarbital, dar a rămas în viață, au declarat avocații ei. Apoi a fost trimisă la spital cu o ambulanță.

Pike avea 18 ani când ea și iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, au bătut-o, torturat-o și ucis-o pe Coleen Slemmer, în vârstă de 19 ani.

Tentativa ei de execuție de miercuri a făcut obiectul unei bătălii juridice de ultim moment. Aceasta a culminat cu faptul că Curtea Supremă a SUA a permis continuarea injecțiilor letale.

Mama lui Coleen Slemmer, May Martinez, care s-a numărat printre cei care au dorit ca execuția să aibă loc și care a călătorit în Tennessee pentru a fi martoră la ea, a declarat pentru NBC News, după tentativa eșuată, că „a fost o harababură”.

Joi după-amiază, avocații lui Pike au oferit mai multe detalii despre ce s-a întâmplat în timpul tentativei de execuție, descriind o scenă sfâșietoare învăluită în secret.

„Noaptea trecută, echipa de execuție a încercat să stabilească o linie intravenoasă timp de o oră”, a spus Spivey. „Am numărat cel puțin șapte ace folosite doar în brațul ei stâng, dintre care unul părea să fie îndoit când a fost scos din braț după o încercare nereușită.”

Spivey a spus că observatorii au fost ținuți într-o cameră întunecată în spatele unei perdele închise, după ce a fost administrată a doua doză letală și „era clar că domnișoara Pike încă respira” câteva minute mai târziu.

„Nimeni nu știa ce se întâmplă în spatele acelei perdele”, a spus Spivey. „Nu aveam nicio idee când și dacă profesioniștii din domeniul medical au început să asiste.”

Spivey a spus că guvernatorul statului trebuie să comute acum pedeapsa Christei, o cerere care a fost respinsă anterior.

Stephen Ferrell, un alt avocat al lui Pike, a declarat că aceștia analizează și alte opțiuni legale.

„Vrem să analizăm acest lucru în detaliu și vrem să ne asigurăm că Christa se va recupera și va avea un cuvânt de spus în privința a ceea ce își dorește”, a spus el.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a ordonat o evaluare independentă și a declarat joi că ancheta privind execuția eșuată a lui Pike „va fi amănunțită”, adăugând că „va dura ceva timp”.

„Există o mulțime de întrebări”, a spus Lee. „Cetățenii statului nostru merită să primească răspunsuri la aceste întrebări, iar acesta este scopul acestei anchete.”

Lee nu a precizat cine va efectua revizuirea independentă a procedurilor de execuție ale statului.

Ordinul său de a întrerupe toate execuțiile se va suprapune cu execuția planificată pentru 3 decembrie a criminalului condamnat Gary Sutton.

Departamentul de Corecție din Tennessee, care s-a ocupat de execuție, a emis o declarație în care își apără modul de gestionare a cazului.

Acesta a precizat într-un comunicat că „a urmat fiecare pas al protocolului de execuție legal, stabilit de stat, aprobat de biroul procurorului general”.

„Substanța chimică pentru injecție letală din protocol a fost în mod constant eficientă, iar protocolul nu permite proceduri suplimentare dincolo de ceea ce a fost efectuat în această seară.”

Pike a primit două doze de substanță chimică pentobarbital, în conformitate cu protocolul statului, la prima încercare eșuând, dar era încă în viață după aceea, conform documentelor depuse la instanță de avocații ei.

„Această execuție îi provoacă doamnei Pike o agonie inutilă și are loc încalcând dreptul său de a fi executat fără pedepse crude și neobișnuite”, au declarat avocații ei.

Biroul procurorului general din Tennessee a declarat într-un comunicat că este de acord cu decizia de a solicita o anchetă, adăugând: „Trebuie să știm ce s-a întâmplat”.

Senatoarea Republicană americană Marsha Blackburn, care candidează pentru funcția de guvernator al statului Tennessee, a descris situația drept „tragică”.

„Deși ar trebui să existe o analiză amănunțită a ceea ce s-a întâmplat și a motivului pentru care procesul a eșuat, răspunsul este simplu: readuceți scaunul electric”, a spus Blackburn.

Democrata Jerri Green, adversara lui Blackburn, a criticat-o pentru că dorește să „readucă una dintre cele mai crude forme de pedeapsă capitală”.

„Ca guvernator, aș impune un moratoriu asupra tuturor execuțiilor viitoare”, a spus Green la X.

Aceasta este a doua oară în 2026 când oficialii din Tennessee au încercat și nu au reușit să execute un prizonier.

În luna mai, execuția lui Tony Carruthers a fost anulată după ce personalul nu a reușit să găsească o venă pentru a administra un medicament letal. Carruthers a primit o amânare de un an.