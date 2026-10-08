Joi, 8 octombrie, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor urca până la 28 de grade. Prognoza meteo emisă de ANM arată însă o schimbare începând din orele serii, când în vest, nord și în unele zone din centru vor apărea averse și descărcări electrice.

Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice, mai ales cele diurne, se vor menține cu mult peste cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Cerul va fi mai mult senin în timpul zilei. Din orele serii, norii se vor înmulți în regiunile vestice și nordice, precum și parțial în centrul țării.

În Banat, Crișana, Maramureș, dar și în vestul și nord-vestul Transilvaniei, pe arii restrânse sunt așteptate averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 3...5 l/mp, iar cu totul izolat pot ajunge la 10...15 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei în Banat, Crișana, local în Moldova și pe litoral. În aceste zone, rafalele vor ajunge în general la 40...45 km/h. La munte, în special pe creste, viteza vântului va putea atinge 60...70 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade pe litoral și aproximativ 28 de grade, local, în sudul și vestul țării. Minimele vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în Dealurile de Vest.

În Capitală, ziua de joi va aduce vreme frumoasă și temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru începutul lunii octombrie.

Cerul va fi variabil în primele ore, apoi va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27 de grade, în timp ce minima va coborî la 11...12 grade. În zona preorășenească, valorile nocturne vor fi ușor mai scăzute.

În zonele montane, vremea se va menține în general frumoasă în timpul zilei, iar cerul va fi mai mult senin.

Spre seară, în masivele din vestul și nordul țării, înnorările se vor accentua. Pe arii restrânse vor fi posibile averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a zonei montane, însă pe creste va avea intensificări de 60...70 km/h.

Temperaturile minime vor coborî până în jurul valorii de 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și în cursul nopții, izolat, vor exista condiții de ceață.