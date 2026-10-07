Când își va intra toamna în drepturi. Prognoza meteo actualizată

Prognoza meteo actualizată. Temperaturile vor rămâne ridicate joi și vineri în mare parte din țară, iar în unele zone vor ajunge până la 30 de grade. De sâmbătă, vremea începe să se răcească în vest și nord, iar duminică scăderea temperaturilor se va resimți și în restul teritoriului. Sunt prognozate ploi și intensificări ale vântului, potrivit șefei Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu.

„Să ne bucurăm de zile frumoase, că azi, mâine, chiar și sâmbătă sunt maxime de 28-30 de grade, vineri în Câmpia Română. 28-29 de grade în Capitală, dupa care sâmbătă urmează o răcire în vest și nord a țării, iar duminică și în restul teritoriului. Vom avea precipitații, rafale de 45-60 de km/h. Precipitații vineri în special în centrul țării, nu excludem ca și în sud-vest, cantități cu totul izolate de 10 l pe metru pătrat”, a spus Elena Mateescu la România TV.

Joi, vremea va fi în general frumoasă pe parcursul zilei, iar temperaturile, în special cele din timpul zilei, vor rămâne cu mult peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, însă din orele serii norii se vor înmulți în vest, nord și parțial în centru.

În Banat, Crișana, Maramureș, precum și în vestul și nord-vestul Transilvaniei vor apărea pe arii restrânse averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general de 3-5 l/mp, iar cu totul izolat pot ajunge la 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat. În timpul zilei sunt așteptate ușoare intensificări în Banat, Crișana, local în Moldova și pe litoral, unde rafalele vor atinge în general 40-45 km/h.

La munte, în special pe creste, rafalele vor ajunge la 60-70 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 19 grade pe litoral și aproximativ 28 de grade, local, în sudul și vestul țării. Minimele vor coborî până la 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 17 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

Prognoza meteo actualizată. În Capitală, vremea va fi frumoasă și mult mai caldă după-amiaza decât ar fi normal pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil în primele ore ale intervalului, apoi va deveni mai mult senin.

Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27 de grade, iar minima va fi de 11-12 grade, cu valori ușor mai scăzute în zona preorășenească.

Vineri, vremea se va răci în vest, nord-vest și parțial în centrul țării, însă temperaturile din timpul zilei vor rămâne, în general, peste cele normale pentru această dată. În restul țării va continua să fie mult mai cald decât în mod obișnuit.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și averse pe arii restrânse. Ploile vor apărea în timpul zilei în vestul, nordul și centrul țării, iar noaptea în centru, nord și sud-vest. Aversele vor putea fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general de 3-5 l/mp, iar cu totul izolat pot ajunge la 8-10 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în prima parte a intervalului, în special la munte, unde rafalele vor avea în general 40-50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 20 și 28 de grade. Cu totul izolat, în Câmpia Română, vor putea fi atinse chiar 30 de grade. Minimele vor fi cuprinse între 6 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma ceață.

În București, vremea va rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în orele amiezii. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 28-29 de grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între 11 și 13 grade.

Prognoza meteo actualizată. Sâmbătă, temperaturile din timpul zilei vor fi în scădere față de ziua precedentă. În vestul și nordul țării, valorile se vor apropia de normalul perioadei, în timp ce în celelalte regiuni vor rămâne peste mediile caracteristice datei.

Cerul va fi variabil, cu înnorări, averse și posibile descărcări electrice, inițial local în sud-vest, apoi în vest, nord-vest și pe alocuri în restul țării. Prin acumulare, cantitățile de apă vor putea depăși izolat 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Carpații Meridionali, în sud-vest și, cu totul izolat, în alte zone. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 22 și 28 de grade, iar minimele vor fi, în cea mai mare parte a țării, între 8 și 16 grade. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață.

În Capitală, vremea va fi predominant frumoasă. Temperaturile din timpul zilei vor scădea ușor față de vineri, dar se vor menține cu mult peste cele normale pentru această perioadă. Maxima va fi de aproximativ 26 de grade, iar minima se va situa între 12 și 14 grade.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre finalul intervalului, când probabilitatea de ploaie slabă va crește. Vântul va sufla slab și moderat.

Duminică, răcirea vremii va continua. În estul și sud-estul țării, temperaturile din timpul zilei vor rămâne însă peste mediile normale pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar ploile vor cuprinde majoritatea regiunilor.

În sud-est vor fi mai ales averse, care pot fi însoțite de descărcări electrice. Izolat, în special la munte, cantitățile de apă vor putea fi mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană și, pe arii mai restrânse, în sudul, centrul și estul țării.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 15 și 25 de grade. Minimele vor fi în cea mai mare parte a țării cuprinse între 4 și 14 grade. Noaptea și dimineața, pe spații mici, va apărea ceață.

În București, temperaturile din timpul zilei se vor menține peste mediile normale ale datei. Maxima va ajunge la 24-25 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 9 și 11 grade. Cerul va avea înnorări mai ales în timpul zilei, când temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat.